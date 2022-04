Jorge Muñoz: no hubo conflicto de intereses ni beneficio propio por formar parte del directorio de Sedapal

Jorge Muñoz señaló que "si Dios quiere" continuará su carrera política, ya que por el momento se enfocará en entregar el cargo y reflexionar de todo lo ocurrido. | Fuente: RPP

El todavía alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló este miércoles que no hubo conflicto de intereses ni cometió una infracción al formar parte del directorio de Sedapal cuando ya se desempeñaba como autoridad provincial de Lima. Esto luego que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), declaró su vacancia al cargo.



En entrevista con el programa Nada Está Dicho de RPP Noticias, Jorge Muñoz recordó que tomó la decisión de asumir el cargo de director en el año 2019 cuando ocurrió una "inundación salvaje" en San Juan de Lurigancho y ante el clamor de la población por una mayor participación de la Municipalidad de Lima en el tema. "Participé en cuatro sesiones de directorio y además, no cobré las dietas", indicó.

"En lo personal, yo no había infringido nada porque hubo una entidad, como es FONAFE, que califica que uno cumpla los requisitos de ley para ser director del Estado. Ellos hicieron la evaluación, chequearon las cosas, yo mismo hice la evaluación personal y hubo una información de la propia municipalidad", afirmó.

Jorge Muñoz aclaró que asumió el cargo durante una emergencia y señaló que la Ley Orgánica de Municipalidades solo precisa que uno no puede ser director para postular a una municipalidad. Esto porque se busca evitar el aprovechamiento de una posición "mucho mejor que otros candidatos" y posteriores beneficios y un conflicto de intereses.

"No ha habido ningún conflicto de intereses, no ha habido una situación de un posicionamiento de un beneficio para la municipalidad o un beneficio para el alcalde. A una persona que quiere ayudar no se le puede sancionar", aseguró.

"Me mantendré siempre vigilante"

Además, Jorge Muñoz aclaró que continúa siendo alcalde de Lima hasta que reciba la resolución de su vacancia y que se entregue las credenciales al teniente alcalde que lo reemplazará.

"Efectivamente hay una decisión tomada por el Jurado, que es absolutamente desproporcionada. Todavía no me ha llegado la resolución, tiene que llegarme, tienen que dar las credenciales al señor teniente alcalde y en ese momento tengo que salir de la Municipalidad, mientras tanto tengo que seguir despachando, estoy cerrando y preparando una rendición de cuentas. Además, muy enfocado a nuestras obras que estamos por entregar. Entre pequeñas, medianas y grandes obras tenemos ya mil obras", expresó.

Asimismo, Jorge Muñoz señaló que "si Dios quiere" continuará su carrera política, ya que por el momento se enfocará en entregar el cargo y reflexionar de todo lo ocurrido.

"A pesar de que ya no seré alcalde me mantendré siempre participando y vigilante y haciendo que las cosas se cumplan como corresponda", manifestó.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La doctora Úrsula Pérez Verástegui, médico infectóloga de la clínica Javier Prado, explicó que el Coxsackie se produce por un virus y que no es una enfermedad grave, pero no hay tratamiento antiviral. Dijo que este virus se contagia fácilmente y es por contacto. Normalmente se da en niños, pero también pueden contagiarse los adultos. La especialista agregó que no se complica, pero condiciona a la deshidratación de los niños y puede condicionar a una hospitalización. Recomendó que ante la aparición de esta enfermedad se requiere un aislamiento de unos diez días.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.