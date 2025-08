"No son nadie": José Cueto defiende ley de amnistía a policías y militares y arremete contra la Corte IDH

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista de Honor y Democracia, José Cueto, calificó como una “injerencia en nuestra soberanía jurídica” el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de suspender de manera inmediata el proyecto de ley de amnistía que beneficia a militares, policías y comités de autodefensa implicados en delitos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

“Ellos no son nadie, a ellos nadie los ha elegido para tomar decisiones del país. Las posiciones del Gobierno son soberanas. Nadie, ni la Corte IDH, ni la OEA, nadie tiene que tomar posición o peor, tratar de insinuar u ordenar que tomemos una posición contraria a lo que el Congreso como un órgano independiente y un poder del Estado, ha decidido con una ley”, sostuvo el legislador en una entrevista para el programa Las cosas como son de RPP.

Asimismo, expresó su respaldo a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y al ministro de Justicia, Juan Alcántara, por rechazar lo que considera una intromisión por parte de la Corte IDH.

“Felicito a la señora presidenta y al ministro de Justicia, quienes tomaron una posición en contra [del pedido] de la Corte IDH, que dese mi punto de vista es una injerencia en nuestra soberanía jurídica”, mencionó.

En ese sentido, Cueto señaló que confía que esta iniciativa, aprobada el pasado 9 de julio en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso, se promulgado por el Ejecutivo.

“Yo espero que, en consecuencia de las declaraciones de la señora presidenta, mañana (viernes) o dentro de poco, promulgue esta ley. Y repito, la Corte IDH no es nadie”, apuntó.

“He escuchado a algunos abogados pro derechos humanos que siempre están respaldándose en estas organizaciones supranacionales, a ellos también se les tiene que decir que no son parte del Gobierno”, añadió.

Audiencia en la Corte IDH

En su resolución del 26 de julio, la Corte IDH, con sede en Costa Rica, advertía que la iniciativa del Congreso de la República podría vulnerar el derecho a la justicia de las víctimas de casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.

El tribunal convocó a una audiencia pública para el 21 de agosto en San José, Costa Rica, con la participación del Estado peruano, representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta última entidad ya había lamentado la aprobación del dictamen en primera votación el pasado 13 de junio.

Al respecto, José Cueto sostuvo que el Ejecutivo tiene la libertad de enviar o no a un representante, aunque recomendó no hacerlo.

"He trabajado dos años en la OEA, en la Comisión del Perú ante la OEA, y he visto cómo se desarrollan esas audiencias, donde básicamente siempre es encontra del Estado (...) Yo no iría, no les daría, como dicen los muchachos, no les daría bola a estas organizaciones", concluyó.