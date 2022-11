Congresista señaló que la decisión del Congreso de acudir al TC es una muestra más de la fricción que hay entre el Ejecutivo y Legislativo. | Fuente: Congreso

El Congreso de la República tiene previsto presentar hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo por haber interpretado que el Parlamento ya denegó una primera cuestión de confianza al “rechazar de plano” la solicitud planteada por el expremier Aníbal Torres.

La decisión responde a una supuesta intención del Ejecutivo de disolver el Congreso ante una segunda denegatoria de la confianza, tal y como lo han advertido legisladores como Carlos Anderson (no agrupado).

Ante este nuevo escenario, el congresista de Renovación Popular, José Cueto, señaló hoy en RPP Noticias que, desde que inició la gestión de Pedro Castillo en julio de 2021, se ha contemplado un “tira y afloja” entre el Ejecutivo y el Legislativo, y la reciente decisión de acudir al TC es una muestra más de la fricción entre ambos poderes del Estado.

“El día de hoy, tengo entendido por la comunicación que hemos recibido, se debe estar presentando la demanda competencial y la medida cautelar que ha sido elaborada por los asesores y constitucionalistas que están asesorando a la Mesa Directiva” declaró en ‘Ampliación de Noticias’.

“Estamos en un 'tira y afloja', desgraciadamente no hemos parado desde que ha empezado este Gobierno y esto es una muestra más de ello. La gente no ve con buen agrado lo que está pasando y nadie lo debería ver. No deberíamos estar en estos niveles de pleitos”, agregó.

Cueto también consideró que la Ley de Presupuesto 2023 es otro de los temas que también genera confrontación, pues la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, señaló que los cambios aplicados por el Parlamento a la mencionada normativa implicarían diversos compromisos previstos en la reserva de contingencia.

En su exposición de ayer ante el Pleno del Congreso, la primera ministra indicó que en el dictamen de la Comisión de Presupuesto se han incorporado 10 disposiciones complementarias finales que implican gastos adicionales por un monto de 1,164 millones de soles con cargo a la reserva de contingencia, que no estaban previstos en el proyecto que presentó el Ejecutivo en agosto pasado.

“Yo he sido un año director de presupuesto de la Marina y criticaba cómo era posible que muchas veces generas recursos, como entidad del Estado, que poco a poco van camino al famoso fondo de contingencia, que muchos le llaman la caja chica del gobierno. Tiene una finalidad, pero en el control posterior, que lo hace la Contraloría, descubrimos que no todos los fondos tienen el destino para lo cual es”, rebatió Cueto.