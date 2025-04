José Domingo Pérez rechaza versión de Katherine Ampuero sobre que intentó ingresar armado a Fiscalía: "Es absolutamente absurdo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

José Domingo Pérez Gómez, suspendido fiscal provincial, rechazó este lunes las declaraciones de la abogada Katherine Ampuero, quien señaló que tiene información de que el exintegrante del Equipo Especial del caso Lava Jato intentó ingresar a la sede del Ministerio Público con un arma de fuego.

En declaraciones a RPP, Pérez Gómez tildó de falsa la versión brindada por la abogada Ampuero al diario Expreso, donde sostiene que el suspendido fiscal fue impedido de ingresar a la sede de Fiscalía por el personal de seguridad al constatarse que estaba armado.

“La abogada Katherine Ampuero ha estado haciendo una afirmación absolutamente falsa, descabellada de que yo habría procurado ingresar a la Fiscalía con un arma”, señaló.

“(Es) absolutamente absurdo, tengo personal policial que me resguarda. No sé usar un arma, menos tengo una licencia para portar, por lo que me llama bastante la sorpresa, que la abogada esté haciendo estas afirmaciones”, añadió.

Asimismo, señaló que la exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato debe ser cuidadosa de lo que dice, en su condición de abogada de Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control Interno del Ministerio Público, a quien Pérez Gómez señala por haber tramado para suspenderlo.

“Ella debería tener bastante cautela, al ser ella abogada defensora del señor Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control Interno”, sostuvo.

No pudo ingresar a Fiscalía

Luego de conocerse su suspensión por seis meses para ejercer el cargo, el pasado 7 de abril, Pérez Gómez indicó en RPP que fue dicha decisión fue emitida por la Autoridad Nacional de Control Interno por un “pacto ilícito”, entre el jefe de dicho organismo, Juan Fernández Jerí, y el abogado de la agrupación política Fuerza Popular, Christian Salas.

Además, al día siguiente de haber sido suspendido, el martes 8 de abril, el suspendido fiscal denunció que se le impidió ingresar a su oficina en la Fiscalía por una disposición de la Autoridad Nacional de Control Interno del Ministerio Público y su titular Fernández Jerí, a quien denunció penalmente por abuso de autoridad en una comisaría del Cercado de Lima.

Al respecto, la exprocuradora Katherine Ampuero, indicó al diario Expreso que la razón por la que el suspendido fiscal Pérez Gómez fue impedido de ingresar a las instalaciones de Fiscalía era porque portaba un arma de fuego, algo que personal de seguridad advirtió.

“Tengo información de que él quiso ingresar a las instalaciones de la Fiscalía portando un arma de fuego, y que por ello el personal de seguridad no lo habría dejado ingresar, porque esa situación pone en riesgo la integridad física de las personas que laboran y visitan la Fiscalía”, indicó.