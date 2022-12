José Fernández Latorre, exjefe de la DINI: “Le di a conocer al presidente sobre actos de corrupción que cometían funcionarios a través de sus sobrinos”

Según Fernández Latorre, el presidente fue informado oportunamente del accionar de sus sobrinos. "Se quedaba mudo, no sabía qué decirme", señaló a Panamericana. | Fuente: Difusión

El investigado exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre, reveló este martes que el presidente Pedro Castillo "conocía" los actos de corrupción que cometían sus sobrinos Jaime y Fray Vásquez, quien actualmente se encuentra en condición de no habido.

En declaraciones a Panamericana, Fernández Latorre reveló que, en su entonces condición de jefe de la DINI, informó oportunamente de estos hechos al jefe de Estado. "Yo le di a conocer al presidente sobre actos de corrupción que venían cometiendo funcionarios a través de sus sobrinos: Jaime Vásquez y Fray [Vásquez]", precisó.

"De estos hechos y otros que amenazaban la seguridad nacional se le ha dado a conocer al presidente", agregó.

El exjefe de la DINI, quien fue detenido de forma preliminar por el caso Petroperú y liberado a inicios de diciembre de 2022, también acusó a Rubdel Oblitas Paredes, otro de los sobrinos del presidente Pedro Castillo, de haberle pedido dinero para evitar la emisión de un reportaje y contratar a un asesor de inteligencia ruso.

"Este señor llega a mi oficina acompañado del señor Walter Ayala [exministro de Defensa], el señor Henry Shimabukuro. Lo vi con una postura de soberbia o pensaba que al frente tenía a un director de esos que agachan la cabeza. Me pidió 100 mil soles, porque dijo que tenía que arreglar un reportaje sobre su tío y que los necesitaba de manera urgente", afirmó.



"A mí, el señor Rudbel Oblitas me ha solicitado dinero. No ha venido un tercero para decir que viene de parte de Rudbel Oblitas, no. Él ha venido directamente a mi despacho", añadió.

Además de los 100 mil soles, Paredes Latorres indicó que Oblitas Paredes también pidió medio millón de dolares para la contratación del asesor de inteligencia ruso, así como la salida de su entonces jefe de su gabinete de asesores, Emilio Bobbio Rosas, quien actualmente ostenta el cargo de ministro de Defensa.



La contratación del asesor de inteligencia ruso, de acuerdo con el exjefe de la DINI, iba a ser para que este "gestione una donación de 30 millones de dólares" y que el dinero sería devuelto una vez se concrete la transacción.



"Soy temperamental, me paré con palabras fuertes y le dije que no atendería su solicitud y que vayan por donde han regresado. Volteé a ver a Walter Ayala y le dije: "Yo te presenté y has tenido el honor de ser ministro, ¿y me traes a este individuo a pedir lo que está pidiendo?", aseveró.

Al afirmar que cuenta con audios que prueban sus acusaciones, Fernández Latorre recalcó que el jefe de Estado fue informado del accionar de Rubdel Oblitas y que su única respuesta fue el silencio.



"[¿El presidente tenía conocimiento?] Totalmente, yo le dije: ¿Señor presidente usted ha mandado a su sobrino Rudbel a pedir dinero? [...]. Se quedaba mudo, no sabía qué decirme", sentenció.



Presidente habría ordenado encubrir fugas de Juan Silva y Fray Vásquez, según Fernández Latorre

En otro momento de la entrevista, Fernández Latorre reveló que el presidente Pedro Castillo habría ordenado encubrir las fugas del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y su sobrino Fray Vásquez.

El exdirector de la DINI dijo que se intentó responsabilizar a su entidad por la fuga de ambos personajes y que el plan inicial era sacarlos del país para evitar que sean puestos a disposición de la justicia.



"Se quiso involucrar a la DINI con la sustracción de la justicia de los prófugos, estamos hablando del sobrino Fray Vásquez y el exministro Juan Silva. [¿Quién dio la directiva para ese encubrimiento?] El presidente de la República, ¿quién más saldría perjudicado?", confesó.

“Yo he tomado conocimiento [del encubrimiento] como hombre de inteligencia. El presidente de la República dio la directiva", agregó.

También expuso una conversación que sostuvo con Beder Camacho, en el que se revelan los nombres de los implicados en la fuga de los personajes allegados al jefe de Estado, entre ellos figura el exministro del Interior, Dimitri Senmache.



“El transportador de acuerdo al audio es el comandante Verástegui, actual jefe de tránsito, y exedecan del ministro Dimitri Senmache. [¿Entonces Senmache sabía de la fuga de Juan Silva?] Sabía, de acuerdo a la información que yo tengo sí sabía", dijo.