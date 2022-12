Andrés Gómez de la Torre estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, calificó de “muy grave” la denuncia de José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), según la cual el presidente Pedro Castillo sabía de los pedidos de soborno de sus sobrinos.

“(La denuncia) revela una vez más la muy fuerte desinstitucionalización y empleo nocivo de la estructura de la inteligencia por parte de este Gobierno de Perú Libre”, manifestó en Ampliación de Noticias.

“En este momento, dada la magnitud de las denuncias expresadas y señaladas por el señor Latorre, meritúa (sic) sobradamente la constitución de una comisión investigadora por el Pleno del Congreso o mínimamente de un grupo de trabajo en el nivel de la Comisión Parlamentaria de Inteligencia para poder fiscalizar a fondo”, añadió.

Andrés Gómez de la Torre, experto en seguridad e inteligencia, consideró que se está perforando la mínima reserva de información que hay en el trabajo en la documentación y en las informaciones que sale sobre la DINI.

“Creo realmente que la Dirección Nacional de Inteligencia está en un estado de rigor mortis y creo que el Gobierno, lamentablemente, ha perdido totalmente la brújula en el manejo del órgano rector de inteligencia”, sentenció.



La denuncia de José Fernández Latorre

El investigado exjefe de la DINI José Luis Fernández Latorre reveló este martes que el presidente Pedro Castillo "conocía" los actos de corrupción que cometían sus sobrinos Jaime y Fray Vásquez.

En declaraciones a Panamericana, Fernández Latorre reveló que, en su entonces condición de jefe de la DINI, informó oportunamente de estos hechos al jefe de Estado. "Yo le di a conocer al presidente sobre actos de corrupción que venían cometiendo funcionarios a través de sus sobrinos: Jaime Vásquez y Fray [Vásquez]", precisó.

"De estos hechos y otros que amenazaban la seguridad nacional se le ha dado a conocer al presidente", agregó.

El exjefe de la DINI, quien fue detenido de forma preliminar y liberado a inicios de diciembre de 2022, también acusó a Rubdel Oblitas Paredes, otro de los sobrinos del presidente Pedro Castillo, de haberle pedido dinero para evitar la emisión de un reportaje y contratar a un asesor de inteligencia ruso.

"Este señor llega a mi oficina acompañado del señor Walter Ayala [exministro de Defensa], el señor Henry Shimabukuro. Lo vi con una postura de soberbia o pensaba que al frente tenía a un director de esos que agachan la cabeza. Me pidió 100 mil soles, porque dijo que tenía que arreglar un reportaje sobre su tío y que los necesitaba de manera urgente", afirmó.

"A mí, el señor Rudbel Oblitas me ha solicitado dinero. No ha venido un tercero para decir que viene de parte de Rudbel Oblitas, no. Él ha venido directamente a mi despacho", añadió.

