Desde mejorar la imagen del Congreso hasta establecer un punto en común entre el oficialismo y la oposición. Esos son algunos de los restos del nuevo titular del Parlamento. | Fuente: Congreso

El congresista de Avanza País, José Williams Zapata, fue elegido ayer como el nuevo presidente del Congreso para culminar el periodo legislativo 2022-2023, tras la abrupta censura de su antecesora Lady Camones por los audios que protagonizó con el líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

Tras vencer en segunda vuelta a su contendiente Luis Aragón (Acción Popular), el congresista de oposición tendrá la difícil misión de cambiar la imagen del Parlamento, enturbiada por casos concretos como el de Freddy Díaz, el suspendido legislador que fue denunciado por supuestamente abusar de una trabajadora de su despacho congresal.

Esta clase de escándalos han ocasionado que el Congreso afronte una de sus más bajas tasas de desaprobación en los últimos años. Según la más reciente encuesta de CPI, presentada en exclusiva por RPP Noticias, el rechazo a la gestión del Parlamento es de 87.0 %.

El nuevo presidente del Congreso también tendrá la misión de generar consensos al interior de Parlamento, conformado por 13 bancadas tras la ruptura de agrupaciones como Perú Libre (PL).

Precisamente, la “atomización” de las bancadas ha generado que en las últimas elecciones para la Presidencia de la Mesa Directiva se presentaran hasta seis listas, una situación nunca antes vista en toda la historia del Congreso, según expresó el oficial mayor del Parlamento, José Cevasco.

Ante la reciente asunción de José Williams como nuevo titular del Congreso, surgen otras interrogantes sobre el panorama del Parlamento con esta nueva gestión. ¿Se seguirán las líneas de María del Carmen Alva y Lady Camones? ¿Empeorarán las relaciones con el Ejecutivo?

Williams deberá escoger el perfil de su gestión

En entrevista con RPP Noticias, el analista político Darío Pedraglio, del portal 50 + 1, consideró que el nuevo presidente del Congreso, José Williams, deberá definir qué perfil tendrá su gestión; es decir, evaluar si sigue las agendas de sus predecesoras en cuanto a la vacancia presidencial y las relaciones con el Ejecutivo.

El especialista afirmó que las cifras de aprobación del Congreso también dependerán del “camino que tome” el titular del Legislativo, quien asumió el cargo en reemplazo de Lady Camones. A su criterio, las constantes pugnas han ocasionado que este poder del Estado no logre empatizar con la población.

“Este año de pugnas ha demostrado que cuando el Congreso se centra solo en eso, no está logrando empatar con la ciudadanía”, precisó.

Aunque estimó que continuarán los enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo, Pedraglio consideró que, si el Parlamento quiere mejorar su relación con el país, esta nueva gestión debe priorizar los proyectos de ley referidos a la reactivación económica y otras iniciativas de políticas públicas, los mismos que podría “mejorar el vínculo con la población”.

A su turno, el politólogo Fernando Tincopa, del Centro Wiñaq, discrepó de su colega y consideró que la gestión de Williams no tendrá un “enfrentamiento directo” con Castillo Terrones, pero sí seguirá la línea de críticas al mandatario.

“Su postura, no me cabe duda, es de alguien que facilite los procesos de vacancia contra el presidente; sin embargo, no lo veo en plano de un enfrentamiento directo con el jefe de Estado, lo veo como una figura que critica al gobierno y que va a sostener posturas contra el jefe de Estado”, respondió a RPP.

¿Cuál podría ser el rumbo de la gestión y qué desafíos le esperan a Williams?

Al hacer énfasis en que la mayoría de proyectos de ley presentados por Williams Zapata consisten en seguridad ciudadana y defensa por su situación de militar en condición de retiro, Darío Pedraglio calculó que la gestión de la Mesa Directiva podría avocarse en ambos temas; pero recalcó eso se verá reflejado en las próximas semanas.

Mientras tanto, Fernando Tincopa recalcó que José Williams Zapata es la persona menos conservadora que tiene la derecha. Aseguró que el nuevo titular del Legislativo se ha mostrado a favor del aborto terapéutico y los derechos de la población LGTB, por lo que la directiva podría sumar estos temas en la agenda de trabajo.

"Es una figura de derecha y es el menos conservador que hay. Tiene ciertos umbrales de tolerancia y predisposición a encontrar puntos intermedios. Él está a favor del aborto terapéutico, tiene cierta predisposición y tolerancia hacia algunas posturas en favor de derechos LGTB”, dijo el especialista del Centro Wiñaq.

Por su parte, el analista político, del portal 50 + 1, afirmó que Williams también tendrá el desafío de generar “puntos mínimos de acuerdo” entre la oposición y el oficialismo, en un contexto en el que el Parlamento se encuentra completamente fraccionado.

En ese sentido, Pedraglio consideró que el nuevo presidente del Congreso sí reúne las condiciones para al menos lograr la unión del autodenominado bloque democrático, conformado por Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País, además de la aprobación de un sector de la ciudadanía que recuerda su rol en la Operación Chavín de Huántar (1997).

“Me parece que él va a tener la capacidad de lograr consensos entre estas bancadas de oposición dura. Su perfil de formación militar le da legitimidad ante ciertos sectores del Congreso y de la ciudadanía”, precisó.

Así, Darío Pedraglio señaló que Williams debería buscar el respaldo de bancadas como Podemos Perú, Somos Perú, Alianza para el Progreso y un sector de Acción Popular para tener una gestión sólida en lo que queda del periodo de sesiones 2022-2023.

José Williams tiene estos y otros retos pendientes como nuevo presidente del Parlamento. Desde evitar leyes populistas del Gobierno y del propio Congreso hasta definir qué relación entablará con el Ejecutivo. ¿El exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA. podrá con este nuevo desafío en su carrera?