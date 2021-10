Juan Carrasco fue reemplazado por Luis Barranzuela en el ministerio del Interior. | Fuente: Mininter

El exministro del Interior Juan Carrasco manifestó que para ser titular del sector se debe “tener una hoja impecable en tu trayectoria profesional y personal”. En entrevista con el diario La República, expresó que las investigaciones en la que se encuentra inmerso lo descalifican a nivel policial.

“Las sanciones de rigor en la PNP son las más graves, son muy graves. Y en el caso de las investigaciones en que se encuentra inmerso junto a más de veinte personas por delitos de lavado de activos, crimen organizado y peculado, son considerados muy graves en el código penal peruano. Y eso definitivamente descalifica a Barranzuela a nivel policial, porque no tendría la autoridad para gobernar a la Policía y exigir que los policías actúen y se comporten correctamente”, dijo.



“Y segundo, Barranzuela tampoco tendría autoridad para dirigir una institución que se encarga de apoyar en la investigación y la persecución del delito. Esto debe ser motivo de investigación de la Contraloría, que debe ver quiénes ingresan a la administración pública”, añadió.

Su salida del ministerio

Carrasco contó que había pedido su renuncia al ministerio del Interior por motivos personales y que en ese contexto se produjo el cambio al interior del gabinete. “Lo único que tengo es agradecimiento hacia él por darme la confianza. No me he ido por nada malo, ni por un tema controversial que manche mi imagen ni mi trabajo como fiscal. Estoy atento a cualquier llamado”, expresó.



El exministro aseguró que guarda lealtad con el presidente Pedro Castillo y se reservó la conversación que tuvo con él en medio del cambio de gabinete. “Yo le dije que estaba disponible a mi retorno cuando solucione mi tema familiar”, dijo.



Juan Carrasco dijo que no volverá a trabajar en la Fiscalía y dijo que se iba dedicar a la política. “Ahora estoy metido en la política peruana y definitivamente no estaría bien que sea nuevamente fiscal porque los investigados se considerarían perseguidos políticos”, expresó.



