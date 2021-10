Álex Flores, congresista de Perú Libre. | Fuente: RPP

El congresista de Perú Libre, Álex Flores, negó este martes que su bancada haya propuesto a Luis Barranzuela como ministro del Interior y señaló que tampoco tiene conocimiento que su partido político lo haya elegido para el cargo.



En entrevista con el programa Nada Está Dicho de RPP, el parlamentario aclaró que la bancada de Perú Libre no respalda el gabinete ministerial de Mirtha Vásquez porque ven un "viraje hacia la derecha".



"En primera instancia lo que tendría que decir es ¿quién lo ha designado? El partido nada ha tenido que ver con esta designación del nuevo gabinete", dijo.



Álex Flores insistió que su bancada expresó su voz de protesta por no haber participado recomendando los miembros del nuevo gabinete para cumplir con la palabra y promesa electoral de Perú Libre.



"La bancada no lo ha propuesto, ni tiene conocimiento. Nosotros somos representantes del partido y del partido no tenemos conocimiento de ello, igualmente coordinamos con la alta dirección del partido y tampoco se han manifestado en ese sentido", aclaró.

Cuestionamientos a Barranzuela



En relación a la investigación preliminar que abrió la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque a Luis Barranzuela por presuntos delitos cometidos en agravio de la Empresa Agroindustrial Tumán, Álex Flores indicó que se debe respetar el derecho a la presunción de inocencia del ministro del Interior.



"Estamos en un Estado de derecho y uno de los principios es la presunción de inocencia. Si este señor no tiene una sentencia de parte de un juez no se puede adelantar opinión porque como cualquier otro peruano tiene ese derecho", dijo.



Sobre la reunión del ministro Barranzuela con su abogado en horas de trabajo para diseñar su estrategia a la citada investigación, Álex Flores consideró que el ministro del Interior debió cumplir las normas como cualquier funcionario.



"Estamos juzgando cuando todavía no se ha visto en la función al señor Barranzuela", reiteró.

Finalmente, Álex Flores afirmó que en Devida "hay muchísima corrupción" coincidiendo con las expresiones del ministro Barranzuela, hecho que causó la renuncia de su presidente Ejecutivo, Fidel Pintado.

"Allá la inversión no se ve, no se refleja (...) cuando usted va a cualquier población o distrito del Vraem verá la pobreza, extrema pobreza, abandono y olvido en que se encuentras estos pueblos, de tal manera que no se ven los millones de soles que invierte al año Devida, es la cruda realidad", manifestó.





