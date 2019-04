Juan Pari y Mauricio Mulder discuten durante entrevista. | Fuente: RPP

Juan Pari, expresidente de la primera comisión Lava Jato en el Congreso, sostuvo un fuerte intercambio de palabras con el congresista aprista Mauricio Mulder, a raíz de una imputación que hizo el primero al segundo. La discución tuvo lugar durante una entrevista en Nada Está Dicho por RPP Noticias.

Todo comenzó cuando Pari -que entonces dirigía la mentada comisión- señaló a Mulder de haberse opuesto a que se le levante el secreto bancario del entorno del expresidente Alejandro Toledo, incluyendo a Josef Maiman, cuando se realizaban las investigaciones a las obras llevadas a cabo durante el gobierno del ex jefe de Estado ahora prófugo en Estados Unidos.

"Él [Mulder] se opone a que haya ese levantamiento del secreto bancario, hizo varios argumentos, pero en el fondo [hubo] oposición. Y está su versión, está grabada... Los apristas protegieron a Toledo y protegieron a PPK [Pedro Pablo Kuczynski]; esa protección en el fondo era proteger todas las acciones de Odebrecht en relación a esos contratos", sostuvo Pari.

Minutos después, Mulder brindó sus descargos mediante un enlace telefónico mientras Pari lo escuchaba. "El señor Pari miente descaradamente. Como yo lo he denunciado a él constitucionalmente (...) por haber ocultado los casos que tenían que ver con el señor Kuczynski y él haber confesado de que ocultó al resto de la comisión información que había recibido sobre Kuczynski para evitar que eso lo afectara electoralmente.. Y como lo he acusado está mintiendo diciendo que me he opuesto al levantamiento del secreto bancario de varios imputados. Lo que yo señalé y señalaron todos los miembros de la comisión es que para levantar el secreto bancario era necesario que las personas compareciesen, y si se tratase de personas que no vivían acá que se les formulase el requerimiento para cumplir con el debido proceso.

"Sería yo loco para haber ejercido un voto como ese si justamente nosotros [los apristas] teníamos una rivalidad muy grande con el toledismo. Más bien, el humalismo en el que estaba el señor Pari tenía alianza con el toledismo, nosotros teníamos guerra contra el toledimso, sería loco para que me hubiera opuesto… Lo que pasa es que el señor Pari hizo un trabajo deficiente en el que ponía cosas que solo buscaba que tuvieran objetivo político contra Alan García, y yo me oponía permanentemente a eso. Por eso que cuando su informe lo presenta ante la comisión, no obtiene mayoría, porque adolecía de una serie de temas y no se alcanzó nunca una votación, y él presento su informe hecho solo por él sin aprobación de la comisión como si fuera un informe en regla, al final le termino haciendo un favor a los corruptos porque nunca se pudo aprobar un informe si él hubiese tomado en cuenta las recomendaciones que se hicieron", continuó.

"Rechazo abiertamente que él ahora simplemente por venganza viene a hacer esa acusación absolutamente falsa", remató Mulder.

Cuando finalizó la llamada, Pari volvió a tomar la palabra y le dijo al aprista que "su locura está comprobada". "Él dice 'debo estar loco'; ahí está el audio, está su declaración donde dice 'yo me opongo a que se levante ese secreto bancario a tales personas, y entre ellos a Maiman'. También se opone a que se levante el secreto bancario de la gente ligada a Ollanta Humala. Hace toda la alianza entre toledismo, humalismo y aprismo para aprobar un dictamen en mayoría donde descafeinaba todo el informe", zanjó.