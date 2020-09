El líder del Partido Morado negó que Salomón Lerner haya formado parte de las conversaciones con Fuerza Ciudadana. | Fuente: Andina

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, indicó que en los próximos días dará a conocer las organizaciones regionales con la que su organización política se unirá para las elecciones generales del 2021.

En conversación con Enfoque de los Sábados, Guzmán precisó que el punto en común será formar una alianza política. "Vamos a hacer el anuncio de las plataformas regionales que se están sumando al partido, que será parte del trabajo colectivo", dijo.

"Estas personas que se están uniendo al partido no lo están haciendo como un fichaje, sino porque comparten ideas políticas", indicó.

Guzmán se refirió a su reciente aliado, la agrupación Fuerza Ciudadana. Al respecto, negó que Salomón Lerner haya participado en las conversaciones y tratos para llegar al acuerdo.

"El es miembro de Fuerza Ciudadana, pero no es autor y como consecuencia, no ha sido parte del anuncio político", precisó.

Además, se refirió a la propuesta del retiro de aportes del sistema de la ONP planteada en el COngreso. Indicó que su partido presentará una medida alterna y que no sea "populista".

"Nos reunimos todos los días para firmar propuestas para presentar. Es responsable no tumbar el sistema y dar el dinero a la gente que lo necesita", comentó.

También criticó la forma en la que se aprobó el reglamento en el Congreso sobre la elección de miembros del Tribunal Constitucional la cual, calificó que se le dio pase "a patadas".

"No se escuchó a los expertos ni los indicadores a evaluar. No tienen filtros y no sabemos si funcionará o no. Nos tocará vigilar que se cumplan las condiciones y la transparencia", afirmó.

