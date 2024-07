Katherine Ampuero dice que Alberto Fujimori está impedido legalmente de postular a la Presidencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Katherine Ampuero, exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, consideró este domingo que Alberto Fujimori no puede postular a cargos de elección popular por impedimentos legales y constitucionales. Ello tras el anuncio de Keiko Fujimori respecto de que el sentenciado expresidente será candidato presidencial en 2026.

En declaraciones a RPP, la exprocuradora manifestó que Alberto Fujimori fue condenado por el delito de peculado y la ley electoral le impediría tentar una candidatura. Asimismo, añadió que la Constitución establece que cualquier persona sentenciada por un delito doloso no puede postular a cargos de elección popular.

“Está en la ley electoral que señala claramente que una persona que ha sido condenada por delito de peculado no puede postular a un cargo de elección popular. Hay una prohibición constitucional que dice que cualquier persona, así sea sentenciado por cualquier delito doloso, tampoco puede postular a un cargo de elección popular”, sostuvo.

Señaló también que el exmandatario no ha cumplido aún con el pago de la reparación civil que asciende a más de 57 millones de soles, por lo que su eventual postulación para los comicios de 2026 será decisión del Jurado Nacional de Elecciones.

Sobre candidatura de Antauro Humala

En cuanto a una eventual candidatura de Antauro Humala, la exprocuradora indicó que él sí ha cumplido su pena, no como Fujimori que fue indultado, por lo que ya está formalmente rehabilitado.

Asimismo, dijo que el impedimento legal para postular así esté rehabilitado no contempla los delitos por los cuales Humala fue sentenciado.

“La prohibición legal de que así haya estado o así esté rehabilitado no pueda postular a un cargo de elección popular no contempla los delitos por los cuales Antauro ha sido sentenciado, él ha sido sentenciado por rebelión y homicidio, y esos delitos no están contemplados en la ley electoral, como una prohibición para postular a un cargo de elección popular”, señaló.

Anuncia postulación

Keiko Fujimori anunció este domingo, en sus redes sociales, que su padre Alberto Fujimori será el candidato de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Así lo indicó a través de un video en su cuenta de X (antes Twitter), donde precisó que esta decisión fue tomada en conjunto con su padre.

"Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial", escribió la lideresa de Fuerza Popular, que añadió un video donde comenta sobre la conversación que tuvo con él. En junio pasado, el exmandatario se había afiliado formalmente al partido político.