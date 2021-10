La lideresa de Fuerza Popular señaló que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, divide al país. | Fuente: Andina

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que el titular del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, debe ser censurado “de manera inmediata” por el Congreso de la República.

Durante una actividad proselitista en el distrito de Villa El Salvador, la excandidata presidencial calificó de nefasta la presencia de Guido Bellido en el Gabinete Ministerial. Le calificó de misógino y de dividir a la población, por lo que dijo que era necesario que se le censure.

“En lo personal me parece nefasta también la presencia del primer ministro, del señor Bellido. Pienso que ese señor tiene que ser censurado de manera inmediata”, manifestó.

“Él es una dinamita para nuestra democracia, es misógino, es machista, maltrata a las mujeres, se burla de la prensa, divide a los peruanos”, agregó.

Mención al Congreso

Fujimori lamentó que el presidente Pedro Castillo no se pronuncie al respecto ni haya hecho los cambios que ella considera. Sin embargo, indicó que si el mandatario no lo hace el Parlamento tomará las decisiones que correspondan.

“Pero es lamentable pues, el presidente Castillo no está, no habla, no dice nada, no hace cambios. Entonces, si él no se atreve a hacer los cambios, el Congreso tiene que tomar decisiones y así se hará para la mejora de nuestro país”, sostuvo.

Cuestionamiento previo

Hace unos días, Fujimori calificó como una “amenaza inaceptable” el anuncio que realizó Bellido de plantear cuestión de confianza para garantizar la permanencia del ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien fue interpelado en el Parlamento.

Fujimori sostuvo, en esa línea, que el Parlamento debe actuar con firmeza y no bajar la cabeza ante esta “amenaza inaceptable”.

