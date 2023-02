Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, señaló nuevamente que no volverá a postular como candidata presidencial en caso haya un adelanto de elecciones. Sin embargo, criticó que en el Congreso no hayan aprobado esta iniciativa para salir de la crisis política.

"Si hay un adelanto de elecciones yo no voy a ser candidata presidencial, pero lo que no puede ocurrir es mirar de costado. Lo que no puede ocurrir es que no se encuentre una salida y hago una invocación a los partidos políticos que defienden la democracia que tratemos de encontrar esa solución. Y si ponen como excusa la fecha, el presidente del Congreso puede también ampliar la legislatura. El pueblo peruano va a poder sacar sus propias conclusiones y juzgar a cada grupo político por cómo han votado", sostuvo a su salida de Palacio de Gobierno.

Keiko Fujimori se reunió este miércoles con la presidenta Dina Boluarte en el marco de la ronda de diálogo con las fuerzas políticas y aseguró que la vía más rápida para hallar la solución a lo que se vive en el país es el adelanto de elecciones para este año.

"La salida más rápida a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones en el año 2023. Postura que he señalado en varias oportunidades desde meses atrás y que en las votaciones se ha visto la posición de los congresistas de Fuerza Popular; sin embargo, se ha visto una extraña coincidencia entre los extremos como la derecha e izquierda que lamentablemente boicoteó la salida, poniendo excusas como la Asamblea Constituyente o poniendo pretextos queriendo supuestas reformas", afirmó.

Por otro lado, Fujimori criticó al presidente colombiano, Gustavo Petro, por entrometerse en temas internos. Esto con relación a los comentarios del mandatario hacia la Policía Nacional calificándolos como nazis.

Keiko Fujimori participó de una reunión con la presidenta de la República. | Fuente: RPP Noticias

"Quiero señalar después de las declaraciones de Petro le pido que no meta su nariz roja en el Perú. No vamos a aceptar el terrorismo exterior, quiero enviar mi saludo al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro", finalizó.

Luis Galarreta: "No hemos hablado sobre renuncia de Boluarte"

El secretario de Fuerza Popular, Luis Galarreta, recalcó que la agrupación seguirá impulsando el adelanto de elecciones para el 2023 para lograr una salida de la crisis. Sin embargo, aclaró que en la reunión con la presidenta Dina Boluarte no se ha hablado sobre su posible renuncia.

"No lo hemos conversado. Creo que es una opinión muy personalísima porque si la presidenta ve que ella ha planteado la fecha límite de su gobierno y que no hay adelanto de elecciones tal vez ella decida eso en ese momento, pero no es un tema que no hemos conversado", indicó en declaraciones para RPP.

Continúa ronda de diálogo

La presidenta Dina Boluarte se reunió más temprano con representantes de Somos Perú y para mañana tiene previsto una reunión con el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña. El encuentro será en Palacio de Gobierno.

Luis Valdez, secretario general de Alianza Para el Progreso (APP), confirmó que el jueves en la mañana asistirá junto al líder de su partido, César Acuña, a la cita convocada por la presidenta Dina Boluarte como parte de su ronda de conversaciones con varias agrupaciones políticas.

En comunicación con Ampliación de Noticias de RPP, Valdez indicó que APP llevará propuestas que ayuden a llevar al país a ese "punto de inflexión y de tranquilidad que necesitan todos los peruanos, en momentos tan crispados como los que estamos viviendo".