Adelanto de elecciones: insistencia en referéndum para Asamblea Constituyente dificulta consensos entre congresistas

Estancamiento. Las bancadas parlamentarias de derecha e izquierda siguen sin ponerse de acuerdo para definir el adelanto de elecciones para el año 2023, pese a que en tres días se cumplirá un mes desde el reinicio de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

La sesión del Pleno del Congreso se ha suspendido hasta en tres ocasiones desde el pasado viernes 27 de enero. Estaba previsto que el debate sobre el adelanto de los comicios se reanude ayer, martes, pero la Mesa Directiva comunicó que este miércoles, a partir de las 11:00 a.m., recién se debatirá y votará la iniciativa del presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García.

Justamente, el fujimorista Guerra García solicitó la prórroga para elaborar un nuevo texto sustitutorio de manera consensuada y, de esta forma, encontrar una salida a la actual crisis política, teniendo en cuenta que la mayoría de los manifestantes exige la salida del Ejecutivo y el Legislativo.

El proyecto de reforma constitucional para las nuevas elecciones requiere un mínimo de 87 votos para su aprobación en esta legislatura, ampliada hasta el 10 de febrero. Para ratificar la propuesta, se deben conseguir el mismo número de votos en la siguiente legislatura.

Ayer, el congresista no agrupado Carlos Anderson reveló en RPP Noticias que una de las propuestas que más consensos genera en el Parlamento es la iniciativa para que las elecciones generales, que se realizarían este año, sean complementarias. Es decir, que el próximo presidente de la República y el nuevo Congreso terminen sus mandatos en julio de 2026.

El legislador no agrupado explicó que la propuesta establece que las elecciones generales se realicen en diciembre de 2023 y la segunda vuelta en febrero de 2024.

Guido Bellido insiste en referéndum sobre Asamblea Constituyente

Si bien la propuesta en mención genera el agrado de la mayoría de las bancadas, las agrupaciones parlamentarias de izquierda, como Perú Libre o Perú Bicentenario, insisten en que el adelanto de los comicios debe estar acompañado con un referéndum para consultar a la población cuál es su posición sobre la instalación de una Asamblea Constituyente, que se encargaría de redactar una nueva Constitución que reemplace a la Carta Magna elaborada durante el Gobierno del detenido expresidente Alberto Fujimori.

Esa posición la mostró hoy el expresidente del Consejo de Ministros y actual congresista de Perú Bicentenario, Guido Bellido, quien afirmó que, de no incluirse el referéndum, la crisis social continuará.

El legislador Bellido señaló que tanto él como sus colegas de izquierda ingresaron al Congreso con la consigna del cambio de la Carta Magna y que, pese al convulso panorama social que atraviesa el país, “no vamos a retroceder en la propuesta que desde el inicio hemos tenido”.

“Nosotros no estamos sacando - como si fuera un mago debajo del sombrero del conejo – para decir: ‘Aumenta esto’. Desde el primer momento hemos planteado el tema [Asamblea Constituyente]”, declaró en Ampliación de Noticias.

“Lo que nosotros no vamos a permitir es que la propuesta, que hay de esta parte, sea excluida y no sea escuchada, prácticamente, caricaturizada”, agregó.





A partir de las 11:00 a.m., el Pleno del Congreso debatirá y votará el adelanto de elecciones para el 2023. | Fuente: Andina

Bellido Ugarte, quien fue el primer jefe del Gabinete Ministerio del Gobierno de Pedro Castillo, negó que la posición que han adoptado las agrupaciones de izquierda signifique un condicionamiento del voto para garantizar, en la jornada de hoy, que los comicios se realicen este año.

“Nosotros tenemos un planteamiento. Y cuando hay un consenso no es que anulas la aspiración o propuesta de una parte, sino que pones al centro la propuesta de ambos”, aseveró.

El pasado 18 de enero, Edgar Tello, del Bloque Magisterial, aseveró que, si no se incluye el referéndum sobre la Asamblea Constituyente, sería el equivalente a “darle la espalda a la calle”, en referencia al grupo de manifestantes que exige una nueva Carta Magna.

“La calle pide una consulta para un referéndum para la Asamblea Constituyente, y creo que no tomar en cuenta el adelanto de elección y agregar esta consulta no sería estar buscando solución a la crisis. No se trata solo de adelantar la fecha, hacer cambios y nos vamos todos, no”, indicó.

Esa vez, el congresista de Avanza País, Diego Bazán, alertó que esa posición ponía en riesgo la segunda votación para garantizar el adelanto de las elecciones para abril de 2024, como se tenía previsto inicialmente; sin embargo, las circunstancias sociales forzaron que el propio Ejecutivo pida al Congreso aprobar que los comicios generales sean este año.

APP pide no condicionar la votación y aprobar adelanto de elecciones para este año

Al escuchar la posición de Guido Bellido, el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, enfatizó que un gran sector de la población exige “que se vayan todos”. Y, en cumplimiento a ese reclamo popular, el legislador apepista exhortó a sus colegas de izquierda a no condicionar la votación y aprobar de una vez el adelanto de elecciones.

Soto dijo que, si bien le hubiera gustado que se lleven a cabo algunas reformas políticas y electorales, los plazos “no dan para más”.

“APP es un partido de centro que no le pone ninguna condición para adelantar el proceso de elecciones. Nosotros hemos dicho desde un comienzo que es facultad del Congreso recortar el mandato del presidente, del Congreso y parlamentarios andinos. Hasta ahí es nuestra función, pero no es poner condiciones.

Para el vocero de APP, le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijar las fechas del cronograma electoral y no al Congreso, cuya propuesta se basa en realizar una primera vuelta en diciembre de 2023 y una segunda en febrero de 2024.

“El pueblo está diciendo: ‘Váyanse todos’. No le pongamos condicionantes, ya les he dicho”, sentenció.

Vocero de Somos Perú pide dejar atrás “posiciones extremas” para concretar adelanto de elecciones

A su turno, el portavoz de la bancada de Somos Perú, José Jerí, hizo énfasis en que todas las bancadas, en representación a sus respectivos electores y en sintonía a la situación del país, deben “ceder las posiciones extremas” para generar un consenso que permita alcanzar los 87 votos requeridos para que las elecciones se realicen este año.

“Tenemos que ser sensatos en este momento. Creo que ninguna posición va a ganar, porque el que pierde es el país, tanto las vidas que estamos lamentando como las personas que están dejando de trabajar y las empresas que están dejando de producir. Yo invocaría a mis colegas que debemos tener posturas intermedias”, declaró Jerí en Ampliación de Noticias.

Respecto a las reformas constitucionales y la Asamblea Constituyente, el congresista de Somos Perú dijo que será el nuevo Congreso el que encargue de llevar a cabo el debate sobre ambos temas.

Al mencionar que las elecciones complementarias forman parte de un punto central en el Congreso, Jerí cuestionó a sus colegas de izquierda por insistir en la Asamblea Constituyente y "pertardear los mínimos consensos a los que estamos llegando".

Al cierre de la nota, y a menos de una hora para el debate del Pleno del Congreso, el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, confirmó que todavía no se han alcanzado consensos sobre el proyecto de adelantos de elecciones.