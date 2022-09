Keiko Fujimori asegura que no será candidata si se adelantan las elecciones. | Fuente: TikTok

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, compartió un video en la red social de TikTok en la que anuncia su retorno a dicha plataforma.

Asimismo, en el clip, la hija de Alberto Fujimori aseguró que "es tiempo de soluciones" a la actual crisis política, aunque evitó profundizar en los casos de investigación que se le sigue al mandatario Pedro Castillo.

"Muchos me preguntan ¿cuándo va a cambiar esta situación? ¿cómo podemos salir de esta crisis? Vivimos en una incertidumbre constante", dice al inició de su mensaje.

Fujimori Higuchi recalcó que su bancada ha votado a favor de la vacancia presidencial, sin embargo, afirmó que no tiene los votos suficientes y necesita apoyo de otras fuerzas políticas.

"En los dos pedidos de vacancia que se presentaron, tengo que resaltar que Fuerza Popular y sus 24 congresistas votaron a favor. Está demostrado que solos no podemos. Lo he dicho y lo repito", acotó.

NO SERÁ CANDIDATA

En esa línea, apuntó que la solución a la crisis política en el país es que se logre un consenso para la vacancia o, de lo contrario, discutir el adelanto de elecciones generales, en las que aseguró que no participará si se llevan a cabo.

"La solución pasa por la vacancia, pero no es la única salida. Si es que no hay ese consenso, es hora de discutir el adelanto de elecciones, en el que señalo claramente que no participaré", aseveró Keiko Fujimori.

"Si se adelantan las elecciones no seré candidata a la presidencia, pero sí seré una activista en búsqueda del consenso para salir de este estancamiento", agregó la líder del fujimorismo.