Keiko Fujimori asegura que adelanto de elecciones será prioridad en Comisión de Constitución

Keiko Fujimori perdió en las Elecciones Generales 2021 contra Pedro Castillo. | Fuente: Andina

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, contradijo lo mencionado anteriormente por el congresista de su partido Hernando ´Nano´Guerra García y aseguró que desde su cargo como presidente de la Comisión de Constitución, el parlamentario naranja dará prioridad al debate del proyecto de ley que busca un adelanto de elecciones. Fujimori indicó que espera se logre un consenso para vacar al presidente de la República, Pedro Castillo, o, en su defecto, se convoque a nuevos comicios.

"Esperamos que haya un espacio de consenso o se logre una vacancia o se haga un adelanto de elecciones. Sin embargo, también sé por el señor Hernando Guerra García que él va a dar prioridad, ahora que él está presidiendo la Comisión de Constitución, para que se pueda debatir el proyecto de ley que ha presentado una congresista de otro grupo político para que se debata este proyecto y ojalá haya el consenso para nuevas elecciones", dijo a la prensa.

El ùltimo jueves, Guerra García restó importancia a la iniciativa de la segunda vicepresidenta del Congreso Digna Calle (Podemos Perù) quien planteó un proyecto de ley para el adelanto de las elecciones generales.

“Estamos en una democracia representativa y el Ejecutivo es el que convocará a elecciones, y eso es lo primero que hay que entender. No son los gobernadores regionales, las ONG ni los obispos quienes pueden decir si hay elecciones”, dijo en Todo se sabe de RPP Noticias.

En el mismo programa,,el congresista de Fuerza Popular dijo que una eventual salida del presidente Castillo debe gestarse mediante la vía constitucional.

“Cuando digo constitucional es mirando lo que la señala la Constitución. Ahí dice que la salida del presidente tiene que ser o por suspensión o por acusación constitucional o por vacancia. Y ahí están las causales. Si no se ha conseguido la vacancia es porque aún no se ha conseguido los votos, así está diseñado el sistema. Pero uno no cambia la Constitución porque no consiguió los votos”, manifestó.

Poder Judicial declaró saneada acusación fiscal contra Keiko Fujimori y pasará a fase previa a juicio oral

El Ministerio Público informó el último miércoles 24 de agosto que el Poder Judicial declaró saneada la acusación fiscal en contra de Keiko Fujimori y otros 44 acusados por el ´Caso Cócteles´. La Fiscalía pide más de 30 años de prisión para la lideresa naranja por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y fraude procesal.

El 1 de setiembre la ausación llevada a cabo por el fiscal José Domingo Pérez pasará a la fase de control sustancial en la Etapa Intermedia; es decir, se trata de la última fase previa al juicio oral contra los acusados.

Pedro Castillo acumula seis investigaciones en el Ministerio Público

El presidente Pedro Castillo acumula seis investigaciones en su contra a cargo del Ministerio Público. La última se conoció el 11 de agosto y, además de al mandatario, alcanzó a Geiner Alvarado, en su condición de ministro de Vivienda. A ambos se le imputa el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal.

Además, el jefe de Estado deberá responder ante la justicia por las investigaciones en el Caso Puente Tarata, Caso Ascensos Irregulares en las FF. AA. y PNP, Caso de la tesis del presidente, Caso Mariano González y Caso Heaven Petroleum.