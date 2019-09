El médico de Keiko Fujimori brindó declaraciones sobre la salud de la lideresa de Fuerza Popular. | Fuente: Andina

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se encuentra desde la noche del sábado en la clínica Centenario donde, de acuerdo al doctor Juan Manuel Menéndez García en La Rotativa del Aire, puede permanecer "entre una y dos semanas" más hasta que finalicen los exámenes médicos.

Los síntomas que padece son dolor de pecho, estrés, triglicéridos altos y presión alta, señaló. Las pruebas descartaron que se trate de un infarto o una embolia pulmonar.

“Lo que sí vimos en los registros de su historia clínica del centro penitenciario es que había una tendencia a incrementarse la presión, desde el momento que ella ingresa hasta la fecha”, señaló a RPP Noticias. Agregó que “[Keiko Fujimori] quiso asociarlo un poco al tema situacional que estaba pasando”.

La hija de Alberto Fujimori no tiene antecedentes de colesterol, informó el cardiólogo, y presenta sobrepeso, mas no obesidad. “La probabilidad de que sea un problema cardiaco es baja, pero eso no lo exime de investigar la causa”, afirmó.

Se necesita de evaluaciones que no se pueden realizar en el centro médico y en una o dos semanas deberían estar listos los exámenes; sin embargo, explicó Menéndez García, no se deben colocar “tiempos” y hay que dejar que los doctores hagan su trabajo. “Ella salió por recomendación del médico del INPE”, recordó.