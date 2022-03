Lecciones de la votación en Colombia, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Un grupo de ciudadanos llega para ejercer su derecho al voto en Corferias, uno de los principales puestos de votación en Bogotá, Colombia. | Fuente: EFE

El resultado de la consulta electoral que ha tenido lugar ayer en Colombia confirma tendencias en el electorado de nuestra región que ya habíamos visto en Chile y también en nuestro país. Las clases medias y populares emergen de una época de empobrecimiento e incertidumbre, y se orientan a candidatos que encarnen la voluntad de cambios y la exigencia de honestidad. La pandemia ha puesto en evidencia la mala calidad de los servicios públicos y a la vez la extrema desigualdad en el acceso a la riqueza. Colombia y Chile tenían el sistema de partidos más estable de la región, y sin embargo, aparecen coaliciones y liderazgos nuevos capaces de obtener el voto ciudadano si se ponen en sintonía con las actitudes y expectativas generadas por el lento retorno a alguna forma de normalidad, después de la pandemia.

El ex congresista Fernán Altuve, insospechable de simpatías por el gobierno, sostiene en El Comercio: “Las fuerzas parlamentarias se deslegitiman porque, aunque hagan todas las cabriolas que quieran, no están obedeciendo a la ciudadanía que deberían representar… Están en la agenda egoísta de sus intereses particulares o en la agenda blindadora…”. Altuve concluye: “La oposición está siendo absolutamente miope desde el punto de vista partidario… Ponen las firmas para la vacancia… pero de manera tan caótica que parece que tuvieran interés en que esto no avance”.

Hay algo que resulta más importante que censurar ministros o intentar vacar al presidente: proponer al país un rumbo razonable que integre todas las energías hacia el objetivo común de paz y prosperidad. El que logre encarnar esa esperanza llenará la ausencia de liderazgo que nos hace vivir al son de desafíos y tretas entre el Ejecutivo y el Congreso.

Las cosas como son