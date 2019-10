Francesco Petrozzi dijo que “lLas exportaciones en el sector libro aumentaron de 16 millones de dólares en el año 2003 a 22.5 millones de dólares en el 2015” | Fuente: Andina

Contexto: entrevista en TV Perú Noticias

Fecha de la declaración: 11 de octubre del 2019

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Tl9dR_dJykc

[6:10-6:23]

VERDADERO

La “Ley del Libro”, como se conoce a la Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura (Nº 28086) se publicó en el diario El Peruano el 11 de octubre del 2003. Desde hace 15 años, esta ley y sus exoneraciones tributarias han sido prorrogadas de manera constante mediante votación en el Pleno del Congreso. Sin embargo, este año la situación fue distinta, ya que, al haber sido disuelto el Parlamento, el Ejecutivo debió prorrogarla mediante un Decreto de Urgencia (Nº 003-2019).

En distintos apartados de la ley se incluyen puntos que indican los beneficios para las editoriales en materia de exportación y promoción en el extranjero. Por ejemplo, en el artículo 2 inciso 6, se indica la promoción de los libros producidos y/o editados en el país “dentro y fuera del territorio nacional”. Además, en el artículo 3 inciso 1, aparece que el Estado favorece “la creación, edición, difusión, comercialización y exportación del libro y productos editoriales afines”. Y en esta misma línea, el artículo 11, inciso 5, contempla la promoción de convenios internacionales “para incrementar la exportación del libro peruano, así como la difusión del libro peruano a través de las delegaciones diplomáticas del Perú en el exterior”.

Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura (Nº 28086) publicada en El Peruano el 11 de octubre del 2003. | Fuente: El Peruano

En el documento “Estudio diagnóstico del sector editorial del Perú”, del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) y la Cámara Peruana del Libro, publicado en el 2017, se puede observar que en el 2003 las exportaciones de libros de partida arancelaria 4901 (libros, folletos e impresos similares) y 4903 (álbumes y libros para colorear, para niños), sumaron un total de 16,6 millones de dólares. Mientras que, en el 2015, sumó un total de 20,5 millones, un monto ligeramente menor al reportado por el ministro.

Además, se aprecia que desde el 2004 -cuando empezó a verse los resultados de la implementación de la ley del libro- la exportación de libros peruanos fue subiendo significativamente. Incluso en el 2007 alcanzó un pico de 38,2 millones de dólares, superando en 12,6 millones al año anterior. Sin embargo, a partir del 2009, las exportaciones volvieron a bajar producto de la crisis financiera global, que impactó todas las exportaciones en Latinoamérica, como se observa en el siguiente cuadro.

Fuente: Estudio diagnóstico del sector editorial del Perú (2017) del Cerlalc y la Cámara Peruana del Libro | Fuente: Cerlalc y la Cámara Peruana del Libro

Así mismo, según el mismo estudio, el Perú ha crecido en su participación en la concentración de exportaciones de libros en América Latina. Desde el 2000, pasó de 3,3% del total de exportaciones de libros en la región a un 7,4% en el 2016. De hecho, junto a México, que pasó de 35,3% a 54% en el mismo periodo, son los dos países que han ido creciendo de manera sistemática.

Por otro lado, según el Mapa de Comercio del Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas, las exportaciones de libros de partida arancelaria 4901 (libros, folletos e impresos similares) y 4903 (álbumes y libros para colorear, para niños), sumaron un total de 16,6 millones de dólares en el 2003 y 20,9 millones de dólares en el 2015. Es decir, en el 2015 las exportaciones crecieron un 30% respecto al 2003.

En esta misma página se observa que los principales destinos a donde Perú ha exportado libros desde el 2003 al 2018 han sido, en el periodo 2003-2011, principalmente Chile, Estados Unidos, México, Ecuador y República Dominicana. Mientras que en el periodo 2012-2018, los principales importadores de libros peruanos han sido Estados Unidos, Panamá, México, Guatemala y Jamaica.

En el estudio de la Cámara Peruana del Libro se observa una situación similar. En el 2016, el 69,5% de las exportaciones de libros del Perú tenían como destino a países de América Latina, el 16,8% a países del Caribe, el 10,5% a Estados Unidos y el 2,8% a España.

Fuente: Estudio diagnóstico del sector editorial del Perú (2017) del Cerlalc y la Cámara Peruana del Libro | Fuente: Cerlalc y la Cámara Peruana del Libro

Sobre el tipo de libros que más se exportan, Pedro Villa, director de contenidos y relaciones institucionales de la Cámara Peruana del Libro, indicó a Ojo-Publico.com que son principalmente libros técnicos, algunos de derecho, otros de tipo infantil-educativo y en menor medida de literatura.

Consultado para esta verificación, acerca de los principales factores para que las exportaciones crecieran entre un 20 y 30% en el 2015 respecto al 2003 -es decir, desde que rige la ley del libro-, Villa indicó que “esa ley es la responsable de que el sector sea mucho más dinámico, de que haya más producción, más editoriales, más posibilidades de que empresas lleguen a salir y puedan llegar a exportar y estar disponibles en otros mercados”.

Cabe precisar, de acuerdo a Villa, que si bien la ley del libro contempla la promoción de convenios internacionales y acuerdos para que se conozca el libro peruano fuera del país, todavía no hay ningún convenio internacional en dicha materia. “En 16 años que ha estado vigente la ley [del libro] no se ha logrado un acuerdo. Desde el sector privado tratamos de establecer algunos, como con Serpost, pero no hay buena voluntad. Las exportaciones se condicionan al volumen, cuando la solución sería realizar envíos más pequeños. Incluso tenemos una de las tarifas de flete más caras de la región”, afirma.

Ojo-Publico.com intentó ponerse en contacto con el ministro Petrozzi para solicitarle precisiones sobre esta afirmación, pero no obtuvo respuesta.

Tras lo expuesto, Ojo-Publico.com concluye que la afirmación del titular de la cartera de Cultura, Francesco Petrozzi, acerca de que las exportaciones en el sector libro aumentaron del 2003 al 2015 producto de los beneficios tributarios de la Ley del Libro es verdadera.