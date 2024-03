“Lo Justo”: Flor Pablo y Marisol Pérez Tello lanzan nuevo partido político

“Lo Justo” es el nombre del nuevo partido político anunciado por la exministra Marisol Pérez Tello y la actual congresista Flor Pablo con miras a las Elecciones Generales 2026.

Las políticas peruanas anunciaron ayer, miércoles, en sus respectivas cuentas de X (antes Twitter) que se han juntado para formar la coalición política con ideología de centro.

En Ampliación de Noticias, Pablo y Pérez comentaron que decidieron juntarse porque comparten experiencias como ministras de Estado y, además, como parlamentarias.

“Nos hemos encontrado en estos esfuerzos de unidad, de espacios conjuntos y de entender que el Perú tiene que enfrentar a las mafias que han infiltrado la política”, narró Pérez Tello, quien fue ministra de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Flor Pablo contó que inicialmente consideraron juntarse en uno de los 25 partidos políticos que cuentan con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Una de esas agrupaciones fue el Partido Morado; sin embargo, la legisladora señaló que se no llegó a un acuerdo.

“Hubiésemos deseado irnos con un partido con inscripción, pero los partidos están muy ensimismados y autoreferidos”, precisó.

En etapa de recolección de firmas

Marisol Pérez alegó que el partido, que se encuentra en la etapa de recolección de firmas, es de carácter “súper horizontal” y tiene como pilares a la libertades económicas, civiles y políticas; así como la salud, la seguridad alimentaria, la descentralización y la democracia.

“Creemos que tiene que haber mercado, mucha claridad en las reglas de mercado; seguridad jurídica porque si no hay inversión, no hay nada que repartir. Necesitamos reglas claras al mercado y un Estado sólido y fuerte que no permita abuso de posición en el mercado, violaciones a los temas ambientales”, fundamentó la extitular de Justicia.

En tanto, Flor Pablo – quien fue ministra de Educación durante la gestión de Martín Vizcarra – hizo énfasis en que el proyecto político promueve la educación, la “economía social de mercado” y la igualdad de la ciudadanía ante el sistema de justicia.

Aunque no se animó a dar nombres, la congresista señaló que están en busca de ciudadanos y políticos con ganas de “hacer patria y país”.