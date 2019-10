Vivienda de excongresista Luciana León es allanada. | Fuente: RPP Noticias

“Si uno escucha la información así en frío puede parecer muy grave, pero esto no tiene esclarecimiento y confío que Luciana tenga las respuestas apropiadas”, dijo el excongresista aprista Jorge del Castillo acerca de las acusaciones y allanamientos que se están realizando en el hogar y oficina de Luciana León.

Acerca de esto, el exlegislador señaló: “Espero que esto no tenga una connotación de hacer daño político […] Allanar sus oficinas del congreso tiene grandes connotaciones políticas”.

Del Castillo se pronunció sobre la asesora de León, Betsy Cecil Matos Franco. El aprista sostuvo: “hasta donde conozco no es integrante del partido aprista […] nunca la he visto, no sé quién será”.

“Por lo que sé no es una persona conocida en el partido”, agregó.

Por último, el aprista criticó la forma “escandalosa” en la que se están llevando a cabo los allanamientos.

Fiscalía allana propiedades de Luciana y Rómulo León

A horas de la madrugada, personal de la Fiscalía con apoyo de agentes de la Diviac, llegaron al hogar de la integrante de la Comisión Permanente y de su hermano Rómulo León Romero como parte del proceso abierto por el caso Los intocables ediles.

Durante el allanamiento, se contempla la detención preliminar de Betsy Cecil Matos Franco, asesora de la aprista, quien es investigada como presunta intermediaria de pagos ilícitos.

Luciana León es investigada por presuntamente haber recibido “cuantiosas sumas de dinero” por parte de Alexander Peña Quispe, “a cambio de ilícitas gestiones que se habrían dado desde mayo 2017 a mayo 2018”.

“La congresista se habría aprovechado de su condición para obtener beneficios indebidos a cambio de gestionar recursos o presupuesto público para el financiamiento de obras en la Municipalidad de La Victoria y otras gestiones ilícitas”, señaló un comunicado de la Fiscalía.