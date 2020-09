Luis Galarreta: No es que Keiko haya dicho que si ella no ganaba en 2016 nunca más iba a postular

El exparlamentario se refirió a las declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular. | Fuente: Andina

El secretario general de la agrupación Fuerza Popular, Luis Galarreta, aclaró que las declaraciones que dio hace cuatro años la lideresa de ese partido, Keiko Fujimori, sobre que no habría ningún candidato con su apellido en 2021 se referían a si ella lograba la presidencia en los comicios de 2016.

Las declaraciones de Galarreta se dan luego de que se anunciara el retorno a la actividad política de la lideresa de Fuerza Popular, quien en abril de 2016 aseguró al dominical Panorama que para “2021 no habrá ningún candidato que se apellide Fujimori”.

“En el caso de esa entrevista es clarísimo que ella dice que si ella asume la presidencia, no es que otro Fujimori va a ser candidato de Fuerza Popular. A eso se refiere (…) No es que si ella no ganaba nunca más se iba a presentar. Eso no lo dijo”, sostuvo el exparlamentario a dicho programa.

En esa línea, el dirigente del fujimorismo aseguró que la palabra de Keiko Fujimori tiene un peso político al 100%. Agregó que de cara al 2021 el país necesita una agrupación que no sea confrontacional y que Fuerza Popular busca asumir ese rol.

Galarreta también se refirió a la investigación que sigue el Ministerio Público a la lideresa de Fuerza Popular por el caso Odebrecht y sostuvo que espera que el fiscal José Domingo Pérez Gómez, a cargo del caso, concluya esa etapa del proceso.

Fujimori Higuchi anunció el último viernes su retorno 100% activo a Fuerza Popular, de cara a las Elecciones Generales de 2021 y si bien no se confirmó su precandidatura a los comicios, dentro de esa agrupación ya sería algo definido.

