Luis Iberico: Estoy casi seguro de que APP no dará el voto de confianza al Gabinete de Aníbal Torres

Luis Iberico, excongresista y actual integrante del Comité político de Alianza para el Progreso, dijo este sábado no creer que la bancada parlamentaria de su agrupación política otorgue el voto de confianza al Gabinete de Aníbal Torres.

En declaraciones a Enfoque de los sábados de RPP Noticias, el exlegislador indicó que en la reunión que la agrupación parlamentaria mantuvo con el titular del Gabinete Ministerial le expresaron su preocupación por la permanencia de los ministros de Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Salud y Justicia.

Sin embargo, consideró que no hubo ningún cambio y que la designación de Nicolás Bustamante en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es “una tomadura de pelo”, por lo que señaló que el problema está en el presidente Pedro Castillo.

“El problema reside en el propio presidente Castillo que o no quiere o no puede o ambas cosas ofrecerle un Gabinete de salida a esta situación de polarización a nuestro país. Por lo tanto creo y estoy casi seguro de que Alianza para el Progreso, su bancada, no le dará el voto en verde al Gabinete que presentará el día martes Aníbal Torres a menos que ocurra un milagro que en este momento se hace bastante difícil”, indicó.

Postura sobre eventual votación de vacancia

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la bancada de Alianza para el Progreso se sume al pedido de vacancia presidencial a Pedro Castillo, Iberico indicó que el tema aún está en evaluación dentro del comité político del parito que lidera César Acuña.

“Estamos en el comité político evaluando esta situación y vemos que la vacancia o la inhabilitación es una posibilidad; sin embargo, vemos que cada vez más cercana porque el problema central reside en el propio Pedro Castillo que o quiere que lleguemos a esta situación o no puede evitar que lleguemos a esta situación”, indicó.

Añadió que actualmente no se cuenta con los votos para lograr la vacancia del mandatario, por lo que consideró necesario que la bancada de Alianza para el Progreso respalde la iniciativa de vacancia para lograr los 87 votos.

El excongresista cuestionó que no se hayan realizado los cambios en el Gabinete Ministerial. | Fuente: RPP Noticias

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Cuál es la importancia de la investigación epidemiológica?