Manuel Merino declaró ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. | Fuente: Congreso

El exmandatario Manuel Merino de Lama se presentó este lunes ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para responder por la acusación del delito de homicidio contra Inti Sotelo y Jack Pintado.

Durante su intervención, Merino cuestionó la acusación presentada por el Ministerio Público y la calificó de “penosa”, “lamentable” y “sesgada de perseguimiento político”.

“Lo primero que hemos hecho (cuando asumí la presidencia) es actuar de manera transparente, honesta y en defensa de todos los peruanos”, señaló Merino, quien luego aseguró que fue el exministro del Interior del Gobierno de Martín Vizcarra, César Gentille, quien abandonó el cargo.

NO HAY RESPONSABLES

Asimismo, sostuvo que el Ministerio Público no ha encontrado a los responsables directos del asesinato de Inti Sotelo y Jack Pintado, por lo que no se sabe si estos eran policías y se pierde la candena de mando.

“El Ministerio Público no ha hecho una investigación como debía haberla hecho porque no ha llamado a la investigación para descubrir quienes mataron a estos dos jóvenes. No hay una absoluta persona de esos políticos que azuzaron las marchas en pandemia, que los haya llamado a declarar. Hay cámaras de videovigilancia y no hay ningún solo testimonio en el Ministerio Público”, acotó.

“La cadena de mando donde se me pretende hacer responsabilidad se rompe porque los delitos por homicidios, por lesiones leves o graves, no han podido justificarlas porque no saben quién mató al joven Sotelo o al joven Pintado. No lo saben porque no han hecho una investigación”, aseveró.

Merino de Lama culpó a quienes promovieron la marcha contra su mandato y -según dijo- estas protestas causaron más contagios de la COVID-19 lo cual trajo la segunda ola de la pandemia.

“Las marchas originaron la segunda ola. (...) Es lamentable que el día de hoy, el Ministerio Público esté en una situación de desprestigio. A sus amigos todo, a sus enemigos la ley”, comentó.

Como se recuerda, durante las marchas en contra del mandato de Manuel Merino, los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado murieron a causa de la fuerte represión policial.

Tras ello, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una indagación preliminar contra el exmandatario Manuel Merino de Lama, el ex jefe del gabinete Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.





