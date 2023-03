En enero de 2020, Marianella Ledesma se convirtió en la primera mujer en ser elegida presidenta del Tribunal Constitucional. | Fuente: Andina

La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma Narváez ha anunciado este viernes que decidió no aceptar la invitación del Partido Morado para incorporarse a la agrupación política.

En su cuenta de Twitter, la exmagistrada agradeció la invitación del partido y comunicó que su decisión se basa en la reciente alianza entre el partido Democracia Directa y la organización fundada por Julio Guzmán. “No soy partidaria de dicha alianza política”, complementó.

“Hoy remití al Partido Morado mi gratitud por haberme invitado a incorporarme a sus filas, a su vez comuniqué mi decisión de no aceptarla, ante la reciente incorporación del Partido Democracia Directa”, escribió en su red social.

El pasado 6 de febrero, Ledesma Narváez comentó que estaba evaluando postular a la Presidencia de la República con el Partido Morado en las próximas elecciones generales.

Esa vez la exmagistrada reveló que recibió la invitación de la organización, pero que aún evaluaba la solicitud, teniendo en cuenta que el año pasado dejó de ser funcionaria del Estado.

“Lo estoy reflexionando y pensando. Toda mi vida he sido una funcionaria del Estado, recién he cesado en mis funciones el año pasado. Es una nueva labor y una nueva tarea que estoy reflexionando frente a esa propuesta que se me ha hecho”, declaró a Exitosa.

No obstante, a más de un mes de la propuesta, la extitular del TC comunicó hoy su decisión de no formar parte del partido, tras la reciente alianza con Democracia Directa.

Hoy remití al @partidomorado mi gratitud por haberme invitado a incorporarme a sus filas, a su vez comuniqué mi decisión de NO ACEPTARLA, debido a que lamentablemente el Partido Democracia Directa se ha incorporado al Partido Morado y no soy partidaria de dicha alianza política. — Marianella Ledesma Narváez (@ledesma_narvaez) March 24, 2023