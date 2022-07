Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, criticó las expresiones del Premier sobre las FF.AA. | Fuente: Andina

La abogada y exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, en diálogo con RPP Noticias, criticó las expresiones del premier Aníbal Torres contra las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) a quienes cuestionó su efectividad para brindar "seguridad a todo el país". Al respecto, Pérez señaló que el Gobierno se sirve de las FF.AA. en tareas de seguridad, "que no son su función constitucional", y luego las desprestigia.

"Usas a las FF.AA. para que te ayuden a arreglar el problema de seguridad que no puedes manejar porque cambias de ministros todos los días. Para eso sí sirven. Pero después las desprestigias porque quieres justificar una barbaridad", refirió la exministra sobre el tema.

Además, señaló que la actitud del Primer Ministro es de "ingratitud" con los miembros de las FF.AA.

"Las declaraciones (son) lamentables, inaceptables. Yo creo que es una falta de respeto a las FF.AA. que están todos los días exponiendo su vida por nosotros y ni siquiera les damos las gracias (…) Hay que tener gratitud por quienes están dispuestos a dar su vida por nosotros", sostuvo.

Daño a la institucionalidad



Péres Tello consideró además que lo dicho por el Premier daña la institucionalidad de las FF.AA. y la PNP ya que las enfrenta "innecesariamente" con los ronderos privilegiando el trabajo de unos sobre el de otros.

"Enfrentas FF.AA. con ronderos cuando no hay enfrentamiento. Los ronderos están cubriendo una ausencia del Estado en algunas zonas del país, pero la idea es que no necesitáramos ronderos, que la justicia llegara a todas partes, que la seguridad llegue a todas partes. Eso es lo que tendría que pasar, pero hay comisarias que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen internet", precisó.

Asimismo, señaló que el Ejecutivo tiene una "estrategia" de seguridad que no va en consonancia con las necesidades del país, ya que "no se han preocupado" por resolver problemas en las instituciones del rubro.



"El Mininter, con todos los cambios que ha tenido, no se ha preocupado por cosas sustantivas como el Hospital de la Policía de Jesús María que no puede atender a la familia policial. Tampoco se ha preocupado por los bomberos que no tienen suficientes escaleras en una ciudad donde cada vez hay más edificios de 20 pisos. Si están cambiando de ministro cada semana, mientras aprende ya no hay manera de resolver lo anterior", señaló.

La exministra consideró además que el Gobierno se ha dedicado "sistemáticamente" a "socavar" la moral de las FF.AA. y la PNP.

"Lo que han hecho de manera sostenida, tanto el presidente Castillo como Aníbal Torres, es socavar la moral de las FF.AA. y de la Policía. Lo que pasa es que son disciplinados, tenemos unas FF.AA. y una PNP conscientes de que son los principales defensores de derechos humanos y todos los días están exponiendo sus vidas", afirmó.

Rondas campesinas

Por otro lado, Perez Tello consideró como algo "preocupante" que las rondas campesinas hayan sido incorporadas a la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura.

"Han incorporado, el 23 de abril de este año, a los ronderos a la base de datos del Ministerio de Cultura, lo que significa consulta previa en lugares donde no necesariamente hay pueblos indígenas y significa que están en el nivel más bajo de pobreza y automáticamente acceden a todos los programas sociales", explicó.

En ese sentido, consideró que es "gravísimo" que en la ley "esté primando el favor" ya que "hay ronderos que son pueblos indígenas, claro, pero no en todas partes".