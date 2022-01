La premier se pronunció sobre la denuncia contra el mandatario. | Fuente: Flickr | Presidencia

La presidenta del Consejo de ministros, Mirtha Vásquez, se refirió en torno a la declaración del ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien aseguró que el nombramiento del procurador Daniel Soria será evaluado tras la denuncia de Eduardo Pachas, abogado del mandatario Pedro Castillo.

Durante una ronda de prensa en la sesión del consejo descentralizado en Moquegua, Vásquez negó que se vaya a retirar del cargo al procurador del Estado.

“Nadie ha anunciado que se va a retirar al procurador y eso hay que dejarlo claro, no es el objetivo de este Gobierno, por el contrario: reafirmamos nuestro criterio y sentido de independencia por las autoridades de diferentes poderes”, expresó Mirtha Vásquez.

“Hay un pedido por parte de la defensa de revisar alguna actuación del procurador, es un requerimiento. Como el procurador depende del Ministerio de Justicia, el ministro ha expresado que podría acceder a esta solicitud que se ha hecho para revisar algunos aspectos referentes a su actuación”, aclaró.

Evaluaciones y muestras en contra

Este último jueves, el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Aníbal Torres, expresó que el nombramiento de Daniel Soria sería evaluado tras el pedido del abogado del mandatario.

“Frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas, va a tener que ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador. Yo procederé conforme a la ley, no me puedo salir de la ley”, manifestó Torres Vásquez en diálogo con RPP Noticias.

“El procurador Soria no va a ser removido por la denuncia. No obstante, en la denuncia hay cosas muy extrañas, hechos que no son de materia de una investigación penal, que no indican un indicio penal”, agregó.

Tras ello, un grupo de 22 procuradores públicos y congresistas de siete bancadas de oposición condenaron estos anuncios. Mediante un acta, los firmantes llamaron al Ejecutivo a respetar la institucionalidad de ese organismo y precisaron que los procuradores “no son abogados defensores del gobierno de turno”.





