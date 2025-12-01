Reggiardo informó que MML denunció penalmente a Rutas de Lima ante anuncio de fin de operaciones este 2 de diciembre

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, anunció este lunes que el municipio capitalino ha presentado una denuncia penal contra Rutas de Lima ante el anuncio de dicha empresa de dejar la operación de los peajes de Villa y Punta Negra desde este 2 de diciembre.

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre indicó que la denuncia fue presentada por el procurador de la Municipalidad de Lima, quien dijo cuenta con su total respaldo.

“La denuncia es una denuncia penal que ha presentado el procurador público de la Municipalidad Metropolitana de Lima (…) El procurador tiene a su cargo precisamente esto y en el estricto cumplimiento de sus funciones ha realizado la denuncia penal correspondiente”, manifestó.

Sobre cobro de peajes

En vísperas, Reggiardo también había indicado que la Municipalidad de Lima no cobrará peajes mientras no se resuelva el tema legal con la empresa Rutas de Lima y que también se harán cargo del mantenimiento de las vías y los servicios a la ciudadanía.

"Yo he dado la orden de no hacer uso de las casetas en tanto este proceso siga abierto. Vamos a brindar los servicios porque es lo que corresponde. No vamos a cobrar por lo menos hasta tener la claridad del proceso judicial porque este sigue abierto. Nosotros vamos a dar el servicio a la población que transite por estas vías", afirmó al dominical Punto Final.

Fin de operaciones

El pasado 26 de noviembre la concesionaria Rutas de Lima estimó en un comunicado que dejaría de operar desde el martes 2 de diciembre, luego de que se agotaran sus reservas de caja por las decisiones judiciales que suspendieron el cobro de peaje en las garitas de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur.

En el documento, Rutas de Lima señaló que la suspensión del cobro de peajes en estas dos estaciones hizo que la empresa pierda prácticamente la totalidad de sus ingresos y consuma aceleradamente sus reservas de caja operativa.

Señalaron también como causa de este cierre de operaciones, el coste total de la concesión es de más de 25 millones mensuales, distribuidos entre el pago a más de 600 empleados, gastos de operación y mantenimiento; así como el recojo mensual de toneladas de basura, la operación de semáforos, la atención de emergencias viales, entre otras acciones.