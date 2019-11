Jorge Muñoz se reunió con empresarios de los corredores. | Fuente: Foto: MML

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

El alcalde de Lima usó una metáfora tomada de la psicología del desarrollo para referirse a la más reciente de las instituciones creadas para ordenar el transporte de Lima y Callao: “Actualmente la ATU, dijo Jorge Muñoz, ni gatea ni camina”. Como saben todos los padres que observan el crecimiento de sus hijos, la postura erecta y el andar vertical es una conquista de la especie humana que se renueva en la vida de cada niño. Pero gatear, que viene de gato, nos emparenta con otros mamíferos y da curso al instinto natural de moverse en un espacio que el niño ha aprendido a observar. La metáfora del Alcalde Muñoz fue formulada al término de una reunión con representantes de los Concesionarios de los corredores de Lima, que tuvieron la buena idea de suspender el paro anunciado para el día de ayer. Muñoz descartó la autorización del alza del precio de los pasajes, pero reconoció que habían muchos aspectos que mejorar para que la inversión de los concesionarios sea rentable y sostenible. La principal mejora es, por supuesto, la efectiva prohibición de la competencia desleal ejercida por vehículos que no tienen licencias, que no pagan impuestos y que por eso mismo no respetan las reglas más elementales del tránsito: límites de velocidad, luces rojas, utilización de paraderos, etc.

La reforma del transporte pretendía cambiar un modelo que fue fruto de la desregulación de los años noventa y que permitió absorber a cientos de miles de desempleados. El ministro Carlos Boloña reconoció que el ejército de taxistas y conductores de combis hizo posible el despido masivo de funcionarios públicos. Pero hoy estamos en una etapa diferente de nuestro desarrollo como sociedad y nada justifica los retrocesos registrados durante los últimos años, en particular con la aparición de colectivos piratas. Esperemos que la metáfora infantilizadora estimule a la institución dirigida por la ex-ministra María Jara y que la Policía Nacional coordine mejor con la fiscalización municipal. Si mejora el transporte, reemplazaremos la cultura de la viveza por el respeto y los valores del humanismo. El espectáculo de nuestras calles y pistas es el primer aprendizaje de la vida en sociedad que hacen nuestros niños: la ley de la jungla o un espacio de convivencia humana y de vigencia de reglas.

La persistencia de la crisis social y política en Bolivia es consecuencia de la voluntad de un hombre de mantenerse en el poder. Si la contribución de Evo Morales a su país es tan importante como él cree, ¿por qué no sería posible que la continúen otros líderes? Morales perdió el referendo que él convocó para postular a un cuarto mandato consecutivo. Su empecinamiento representa un riesgo para la paz social y al funcionamiento de instituciones que, es cierto, él contribuyó a estabilizar. El horror de una alcaldesa zarandeada y rapada por una turba enfurecida contra Morales, como ha sucedido en Cochabamba, debería recordarnos lo frágil que es la paz y lo fácil que es perderla.

Hoy a las 11 de la noche comienza una de las manifestaciones de solidaridad más típicas de la era de la televisión y los medios de comunicación de masas: la teletón. Creada en Estados Unidos en 1949, diez años antes de que aparezca la televisión en el Perú, la teletón ha permitido que el nuevo invento movilice la disposición natural de los ciudadanos a mostrar solidaridad con las necesidades básicas de los demás, en particular los niños. En la edición de este año, la cuadragésima primera en nuestro país, se une la Radio y por eso el Grupo RPP contribuye para poner en evidencia lo que a veces tenemos sin saber: generosidad, empatía, sentido de pertenencia a un destino común. La meta es superar 22 millones de soles en donaciones. La mejor garantía de eficiencia es el prestigio de una institución como la Fundación de la Clínica San Juan de Dios.

Las cosas como son