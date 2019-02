Ollanta Humala: El partido Nacionalista se presentará a elecciones de 2021 "de todas maneras"

Ollanta Humala en un evento de Partido Nacionalista Peruano en 2018. | Fuente: Flickr Partido Nacionalista

El expresidente Ollanta Humala afirmó que ni él ni su esposa, Nadine Heredia, tienen pensado postular a la presidencia de la República en las elecciones de 2021, pero aseguró que el partido Nacionalista, que fundó en 2015, se presentará a esos comicios "de todas maneras".



Humala no precisó quien podría ser el candidato de su partido en el 2021, y solo dijo "eso lo vamos a ver" en una entrevista difundida este sábado en el portal de Facebook de Chicharrón de Prensa.

"Yo no quiero postular, puede sonar falso pero ya he sido presidente, he sido 25 años militar, 5 años presidente, son 30 años que le he dedicado al Estado [...] estoy lleno de procesos judiciales, no tengo tranquilidad en mi vida, además tengo hijos menores. Yo ya cumplí", dijo el exmandatario.

Sobre su esposa, indicó que ella lo apoyó como una activista cuando era candidato y como presidente de la República, pero aseguró que la exprimera dama tampoco tiene interés de "continuar en política".

Humala comentó que su gobierno solo fue "la primera piedra" de la "gran trasnformación" del país que ofreció como candidato en las elecciones de 2011 y en la que obtuvo la presidencia.

Indicó que muchos congresistas que fueron elegidos bajo la bandera de Gana Perú, la alianza política que lo llevó al poder, no entendieron la proyección a largo plazo de su planteamiento, y por eso mantuvo "relaciones tirantes" con varios de ellos en sus cinco años de gobierno.

En 2011, Gana Perú obtuvo 47 curules en el Congreso, pero cinco años despúes unos 19 congresistas habían renunciado a esa bancada, entre ellos los parlamentarios Verónica Mendoza, Jaime Delgado, Marisol Espinoza, Sergio Tejada y Juan Pari.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por presunto lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, por presúntamente haber recibido 3 millones de dólares de la empresa brasileña para su campaña electoral de 2011. Entre julio de 2017 y abril de 2018 cumplieron una prisión preventiva por este caso, la que quedó sin efecto luego de un fallo del Tribunal Constitucional contra la orden emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho.