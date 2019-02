Humala: "En Latinoamérica una de las izquierdas más infantiles ha sido la peruana"

El expresidente respondió sobre los vínculos de su Gobierno con la izquierda. | Fuente: Andina

El expresidente de la República, Ollanta Humala, se pronunció este sábado respecto de la relación de su Gobierno con la izquierda peruana, la cual calificó como una de las “más infantiles” en Latinoamérica.

Humala Tasso realizó este comentario durante una entrevista en Chicharrón de Prensa, cuando le consultaron sobre la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, quien llegó al Congreso con el Nacionalismo en 2011. El exmandatario también deseó lo mejor a la excandidata presidencial en su carrera política.

“Ella ha elegido su camino y espero que le vaya bien, pero acuérdense que en Latinoamérica una de las izquierdas más infantiles ha sido la peruana, que no ha llegado más allá de la alcaldía de Lima y con nosotros sí han llegado al Gobierno”.

División

El líder del Nacionalismo comentó que cuando llegó al Gobierno tuvo que prescindir del entorno ligado a la izquierda dentro de su gestión, debido a que su compromiso era con el país. Agregó que no podía permitir que se genere un Gobierno con dos líneas políticas.

“El compromiso cuando llegas a ser presidente no es con la gente de tu entorno sino con el país. Entonces tú vas a un ritmo de trabajo y si no llevan ese ritmo de trabajo lamentablemente no se puede hacer nada”

“En mi gobierno todos los acuerdos ministeriales se tomaron por unanimidad y consensuados. Nunca he aceptado que un ministro vote en contra sino presentaba su carta de renuncia. Yo no podía aceptar que en mi gestión comenzara a haber divisionismos en el gabinete. Entonces no es que me deshice sino que creo que ellos otra línea”.