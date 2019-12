El expresidente Ollanta Humala arremetió este viernes contra el expresidente de la Confiep, Roque Benavides, en respuesta a las declaraciones dadas por el empresario sobre una supuesta controversia en un tema de apoyo financiero a la campaña electoral de 2011.

"No hay nada que responderle, se está comportando como un cretino, porque ya hace como medio año hizo la misma afirmación y le metí una carta notarial", dijo el exmandatario en ¿Quién tiene la razón? de RPP.

En la víspera, Benavides dijo en el mismo programa que Ollanta Humala rechazó un apoyo del gremio empresarial a través de la asociación Reflexión Democrática (RD) consistente en capacitaciones para candidatos al Congreso y financiamiento para publicidad electoral en medios de comunicación. Según el empresario, el expresidente solicitó, en cambio, entregas directas de dinero.

Humala aseguró que ante la carta notarial que dice haber enviado a Benavides por declaraciones similares, el director ejecutivo de RD, José Elice, le contestó "prácticamente pidiendo disculpas".

El expresidente indicó que, en la campaña de las elecciones generales de 2011, Elice le pidió nombres de candidatos al congreso de su partido para un apoyo equivalente a 20 mil dólares, pero no aceptó porque no le pareció equitativo solo beneficiar a algunos.

"Lo que le dije al señor es que yo no puedo darte nombres, porque sería poner en ventaja a algunos de mis candidatos frente a otros: en todo caso (les dije), ustedes financien la campaña, hagan su aporte para dar cuenta a la ONPE y así financian al partido. Pero en ningún momento le he dicho al señor que me de plata a mí", afirmó.

Ante las declaraciones de Roque Benavides, que el expresidente considera reiterativas, adelantó que está pensando en presentar una demanda en contra del empresario minero.

Humala agregó que en su momento sabían que el financiamiento ofrecido provenía de Benavides, y que interpretaron que tenía como objetivo conseguir en el Congreso una "bancada prominera".

"A mí me pareció una bribonada, porque estaba poniendo como huevecillos en cada partido para al final el tener claro cuáles eran sus congresistas, es decir una bancada transversal al resto de bancadas, que a mí no me pareció ni ético ni democrático", manifestó.