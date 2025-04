Omar Chehade: "El Partido Nacionalista fue instrumentalizado para que personas como Ollanta Humala y Nadine Heredia puedan enriquecerse"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Omar Chehade, excongresista, declaró en RPP sobre la recaudación de fondos en los aportes de campaña electoral del 2011, uno de los casos que determinó la sentencia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de prisión.

"Mi campaña fue bastante austera en el tema económico. Yo en esa época no necesitaba mayores financiamientos personales ni como presidente ni como candidato, además con Ollanta y Nadine sí nos dimos cuenta como que nos separan del tema financiero de la argolla porque había personas que estaba avocadas a eso", sostuvo.

"Nos fastidió que hayamos sido separados en el tema financiero y no recibir apoyo y cada uno bailara con su propio pañuelo. Sí notamos que dentro de la argolla estaba Nadine Heredia, Ilan Heredia, el cajero del partido Nacionalista, utilizaron entiendo yo a Mario Julio Torres Aliaga, que era el secretario y chofer de Ollanta. Probablemente haya sido vilmente utilizado como si fuera el jefe de tesorería porque el cajero real era el hermano de Nadine Heredia (Ilan)", mencionó.

En ese sentido, dijo que dicho entorno compartía información, sobre todo en la familia Heredia, ya que "manejaba las finanzas y los candidatos que no teníamos nada que ver, tanto así que ninguna testimonial nos ha impuesto responsabilidad o un cargo de finanzas".

Por otro lado, saludó que el Poder Judicial no haya determinado al Partido Nacionalista como una organización criminal pese a la multa de 100 Unidades Impositivas Tributaria (UIT).

"Me parece bien porque los partidos políticos no son organizaciones criminales, discrepo con algunos fiscales que piden eso. Fui invitado al partido y estuve cerca de personas con buena voluntad. No era una organización criminal ni fue fundado para eso, sino que fue instrumentalizado para que personas como Ollanta y Nadine puedan enriquecerse", declaró.