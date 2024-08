Óscar Ugarte dijo no encontrar "una explicación racional" en actitud del Minsa por elaboración de prueba para Serums

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Óscar Ugarte, exministro de Salud, señaló este martes que renunció a la Dirección Nacional de la Escuela Nacional del Ministerio de Salud porque no avaló que dicho sector haya prescindido de las universidades y los colegios profesionales en la elaboración del examen para plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums).

En declaraciones a Las cosas como son de RPP, Ugarte indicó que desde la Escuela Nacional del Minsa propusieron que se coordine con las universidades y colegios profesionales, a fin de garantizar la calidad técnica del proceso para el próximo año. Sin embargo, desde el Minsa no tomaron esta recomendación, lo que dio paso a una problemática en la que el titular de dicha cartera se refirió a los rectores de diversas universidades, así como el decano del Colegio Médico del Perú.

“En esas condiciones como director general no puedo avalar una situación de ese tipo y por esa razón he presentado mi renuncia con carácter irrevocable, pero a la vez haciendo un llamado para que mejoren las cosas y ojalá se pudiese retomar un espíritu de colaboración entre el Ministerio, las universidades y los colegios profesionales que nunca debió trabarse o romperse. Creo que esa era una razón suficiente, no podemos avalar una situación de este tipo y por eso he presentado mi renuncia al ministro de salud”, señaló.

Espera que se logre colaboración

El exministro también dijo no encontrar una explicación racional a la decisión adoptada desde el Ministerio de Salud y consideró que no hubieran perdido nada si es que hubieran tenido una actitud más colaborativa con las demás entidades llamadas a realizar la prueba.

“La verdad yo no encuentro una explicación racional y justamente por no estar de acuerdo con una situación de esa naturaleza es que he tomado esta decisión. Creo que no hubiese perdido nada en el Ministerio de Salud si asumía una posición, con mucho más calma, de convocar a las universidades y a los colegios profesionales y lograr un acuerdo con el tiempo necesario para el próximo año y no una situación que termina en el extremo que estamos señalando, la verdad no lo entiendo y creo que ojalá primase nuevamente la cordura y se pueda llegar a una actitud más bien colaborativa como debe ser”, sostuvo.