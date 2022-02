Patricia Chirinos y Pedro Castillo | Fuente: Congreso-Presidencia

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, sostuvo que apoyará cualquier mecanismo que brinde la Constitución Política para que el presidente Pedro Castillo salga del Gobierno.

“Estoy dispuesta a usar todos los mecanismos políticos que nos brinde la Constitución. Empezamos con el tema de la vacancia que no se dio en su momento, a pesar que ya se conocía toda la realidad del presidente. Lo único que ha cambiado es que él mismo se considera un incapaz, como lo dijo en CNN”, acotó la congresista en Ampliación de Noticias de RPP.

“Ya sea vacancia, acusación constitucional o cualquier otro tema que presenten los congresistas, yo lo voy a apoyar, porque creo que este señor y su equipo no pueden seguir gobernando el país”, aseveró.

Chirinos, de Avanza País, sostuvo que la acusación constitucional que planteó contra el presidente Pedro Castillo por sus infracciones constitucionales está por evaluarse en su bancada.

En esa línea, señaló que “el presidente de la República tiene como mandato fundamental las funciones establecidas en el artículo 118, con 24 incisos”, en donde se establece en el primer inciso que el presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución.

También, explicó que en el artículo 99 de la Constitución se señala que “tanto el presidente de la República como una serie de funcionarios pueden ser acusados constitucionalmente por el incumplimiento de sus funciones con infracción constitucional y delitos, sin determinar que los delitos hayan sido sentenciados”.

De esta manera, Chirinos enlistó las infracciones constitucionales que -en su opinión- ha cometido el presidente Pedro Castillo.

“El principio de transparencia, cuando no se presentó la lista de las personas con las que se reunió el presidente en Sarratea; el principio de legalidad, cuando intentó despachar no en Palacio de Gobierno sino en Sarratea; el principio de orden interno, al no escoger adecuadamente a sus ministros, que tenían vínculos con Sendero Luminoso y Movadef; el tema de la soberanía territorial y los ascensos con las FF.AA.”, precisó.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Así de claro’: ¿Cuáles son las nuevas restricciones por el avance de la variante Ómicron del coronavirus?