El excongresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde indicó que la salida de la crisis pasa por la vacancia o la renuncia del presidente Pedro Castillo o un pacto para convocar a nuevas elecciones generales. En conversación con RPP Noticias, dijo que el cuarto gabinete sería “la última oportunidad” del mandatario Pedro Castillo.

“Todavía no hemos cumplido ni el año y en seis meses, tres gabinetes, tres primeros ministros que han resultado fallidos y esto genera una tremenda inestabilidad y refleja de alguna manera que el presidente no está capacitado para poder elegir bien, comete errores de siempre. La última oportunidad era la de Valer, quizás la última sea está, [un gabinete] con personalidades de prestigio que pueda enrumbar el rumbo hacia objetivos que todos queremos, a primera vista no vemos que tenga capacidad para elegir bien”, dijo García Belaunde.

En esa línea, sostuvo que si el presidente Castillo “comete el cuarto error, hay que ir pensando en una salida de crisis”. El excongresista enumeró que esta puede ser la vacancia o una renuncia “que sería lo menos traumática”.

“El problema no es solamente Castillo, es Castillo y Boluarte que tiene también otro tipo de problema y de conducta que no las entiende. ante ese escenario. Lo mejor es llegar a acuerdos y adelantar las elecciones a mi modo de ver”, dijo.

“La crisis del año 200 la produjo el Gobierno de Fujimori y el propio gobierno planteó una solución que el Congreso aceptó y aprobó. Creo que la crisis creada por este mismo gobierno debería ser del mismo gobierno y el Congreso tendría que aprobarlo. Esa solución, a mi modo de ver, es el adelanto de elecciones, elecciones generales”, añadió.

Asimismo, comentó que “no hay ninguna garantía” de que los elegidos en próximos procesos electorales sean “mejores que los actuales legisladores”. “Deberían haber más requisitos para que no participen personas prontuariadas o con denuncias fiscales”, dijo.

