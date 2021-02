Pedro Angulo, exsecretario de Palacio: “Yo no he visto que Martín Vizcarra haya sido vacunado”

Martín Vizcarra | Fuente: Andina

El ex secretario general de Palacio de Gobierno Pedro Angulo de Pina reconoció haber autorizado el ingreso a la sede del Ejecutivo del médico Germán Málaga, quien estuvo a cargo de los ensayos clínicos de la candidata a vacuna de Sinopharm, y de una enfermera, pero dijo no tener conocimiento de si es que el expresidente Martín Vizcarra fue inoculado.

“Yo no puedo decir algo que no me consta, yo no he visto que el señor presidente (Vizcarra) haya sido vacunado”, señaló en entrevista con Ampliación de Noticias.

“El señor presidente se reunía con diferentes personas, se pasaba la lista de coordinación, la Casa Militar validaba como corresponde; y nosotros autorizábamos. No significa que en todo momento el secretario general estaba pegado al lado del presidente”, añadió.

Al ser consultado si no le pareció extraño que un médico y una enfermera ingresen a Palacio, Angulo de Pina, hoy candidato al Congreso por Somos Perú, señaló que en aquellas épocas había campañas de vacunación en curso por otras enfermedades.

“Le comento que justo estábamos viendo este tema, porque hemos hecho varias campañas de vacunación al personal. Teníamos vacunación contra neumococo, influenza, era parte de la campaña de vacunación”, manifestó.





“Acá no hay fantasmas”

Pedro Angulo aseguró que los registros de visitas a Vizcarra son públicos, por lo que descartó que haya habido alguna intención de ocultar algo. Al respecto, consideró que ciertos sectores buscan dañar la candidatura de Vizcarra con esta denuncia.

“En el registro de visitas, que es público, transparente, encuentra el registro de dos personas que ingresaron. Ese día ingresaron 20 personas al despacho presidencial por autorización de la Secretaria General”, comentó.

“Seamos objetivos. En el tema ‘Swing’ (Richard Cisneros), se especuló mucho de que entraba como un fantasma. Acá no hay fantasmas. Ingresaron personas y está registrado. (...) Entiendo que hay un malestar, (que) políticamente está siendo utilizado para desprestigiar el tema de la campaña del presidente Vizcarra”, añadió.

Sin embargo, Angulo no respondió la interrogante sobre quién solicitó el ingreso del doctor Málaga y la enfermera a Palacio. “Hay una solicitud que se tramita a través de Casa Militar para que se hagan las validaciones, entiendo yo a una reunión con alta dirección”, se limitó a decir.

Al ser consultado por más detalles sobre las visitas realizadas, en las que el expresidente habría sido vacunado, Angulo señaló que estas interrogantes debe absolverlas el propio Vizcarra.

“El llamado a explicarlo, como creo que ya lo ha hecho, es el mismo presidente Vizcarra. En lo particular, desconozco y estoy tomando conocimiento al igual que todos de esta situación. Es un asunto que, entiendo yo, él personalmente lo está afrontando y lo está explicando”, finalizó.

