Montoya y Cueto criticaron a juez por negar pedido de acceso a cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno

Los congresistas de Renovación Popular coincidieron en que es “extraña” la actitud del PJ de denegar el acceso a las cámaras de seguridad para determinar si Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, estuvo en Palacio a la hora de la detención. | Fuente: Congreso

Los congresistas de Renovación Popular José Cueto y Jorge Montoya criticaron hoy la decisión del Poder Judicial (PJ) de denegar el pedido de la Fiscalía para incautar las grabaciones de las cámaras de seguridad en la residencia presidencial y Palacio de Gobierno, en el marco del caso que involucra a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.

Desde el Hall de los Pasos Perdidos, el legislador Montoya acusó al PJ de “obstruir” a la justicia al negar que se entreguen las imágenes de los días 8, 9 y 10 de agosto, a fin de determinar si la hermana de la primera dama, Lilia Paredes, estaba en la sede de gobierno cuando la Policía y la Fiscalía llegaron para detenerla de forma preliminar.

“Eso es otra obstrucción a la justicia, nuevamente. Parece que el juez se ha equivocado sobre quién pide la información. La cámara no filma nada secreto, los secretos están en los documentos […] Lo que se quiere con las cámaras es ver el movimiento que ha habido dentro de Palacio”, declaró Montoya a los medios de comunicación.

Por su parte, el parlamentario José Cueto calificó de “extraña” la decisión del juez Justiniano Romero. A su criterio, es “necesario” tener acceso a las cámaras de seguridad para aclarar si es que existió un supuesto encubrimiento a favor de Yenifer Paredes.

“Es extraño ver a algunos jueces que se roban potestades que no debería tenerlas al tratar de pedir que el Congreso haga sus funciones. Por otro lado, ves a un juez que impide una información necesaria para corroborar si la señorita (Yenifer Paredes) estuvo en Palacio”, dijo.

En ese mismo sentido se pronunció el abogado César Nakazaki, quien asume la defensa legal de los investigados Bruno Pacheco y Karelim López. Para el letrado, también es “extraño” que el juez Romero denegara el pedido de la Fiscalía.

"Es extraño (…) El juez, con el rechazo de un auto de detención preliminar (en primera instancia) y ahora con este auto de rechazo de incautación de documentación o los equipos de la residencia del presidente, no hace otra cosa que seguir rompiendo 20 años de jurisprudencia (…) Me llama muchísimo porque no es el patrón de los jueces de la Corte Superior de Justicia", señaló Nakazaki durante una entrevista con Panorama.

"Lamentablemente, siempre en este tipo de casos el Ejecutivo se inmiscuye con la justicia, pero siempre se inmiscuía para lograr condenas. Ahora es la misma fórmula, pero con distinta finalidad”, agregó.

Poder Judicial no es una “mesa de partes de la Fiscalía”

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, saludó la decisión y afirmó que el Poder Judicial no es “la mesa de partes” del Ministerio Público, además de manifestar que los jueces no tienen por qué aceptar “pedidos ilegales” de la Fiscalía.

“Se trata de un tipo de resolución que se resuelven sin audiencia, es un pedido, el juez solo revisa el pedido y halla si tiene razón o no la fiscalía, el juez ha hallado improcedente el pedido, puede apelar y se verá en segunda instancia, lo importante es que se respeten las decisiones judiciales, yo no oí críticas cuando este mismo juez dictó la detención contra Yenifer Paredes, y ahora que ha rechazado un pedido ahora sí se critica, hay que ser coherentes, hay que respetar las instituciones”, declaró a los medios al salir ayer de Palacio de Gobierno.

“El juez no está obligado a autorizar pedidos ilegales, el juez no es una mesa de partes de la Fiscalía, aunque a algunas personas eso no les gusta”, agregó el letrado.