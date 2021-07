Pedro Castillo ofreció un discurso tras recibir la credencial de Presidente de la República en el Jurado Nacional de Elecciones. | Fuente: Andina

El presidente de la República electo, Pedro Castillo, hizo un llamado a la unidad este viernes y rechazó que su Gobierno vaya a traer modelos extranjeros para implementarlos al país, sino que en cambio gestará “el verdadero modelo peruano”.

Tras recibir la credencial de Presidente de la República, por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el mandatario electo sostuvo que su gestión priorizará un cambio pensando en la diversidad del país, por lo que pidió el apoyo de toda la ciudadanía. En ese sentido, descartó que su Gobierno vaya a ser "chavista o comunista".

“Hay muchas cosas por hacer el Perú, es enorme el Perú, es rico y tiene muchas culturas, muchas etnias, muchas experiencias y mucho recurso humano. Es necesario dejar claro una posición clara como peruanos, como hombres de esta Patria, ayúdennos a gestar el verdadero modelo peruano”, indicó.

“Rechazo rotundamente que vamos a traer algunos modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Vamos a combatir el terrorismo venga de donde venga, vamos a combatir los modelos que se han estigmatizados y es falso toda intención de odio que se ha sembrado acá”, añadió.

Sobre cambio de Constitución

Pedro Castillo también precisó que respetará la institucionalidad del país y se refirió nuevamente al cambio de la Constitución. Según explicó, será la propia gente la que decida si es necesario realizarse una modificación.

“En ese marco debo decirles que estoy acá para cumplir este papel muy importante, muy comprometedor en el marco de la gobernabilidad, respetando la institucionalidad, respetando esta Constitución, una Constitución que debe dejarse al lado de los peruanos, que la evalúen los peruanos, que sientan los peruanos y que sea el pueblo que la determine”, sostuvo.

Llamado a la unidad

También dijo que asume la responsabilidad como mandatario no para pensar en su beneficio, sino en el de la población, según precisó, llevará el Estado a las personas más necesitadas. Para esto también hizo un llamado a sus detractores para priorizar el trabajo por el país.

“Estamos asumiendo esta responsabilidad, no para pensar en el sillón presidencial, no para pensar en la casa de Pizarro, sino para pensar en el más necesitado para pensar en las personas que están en la punta del cerro esperando que llegue el Estado a las persona, a las familias, a los niños y no esperar que la persona se acerque al Estado”, señaló.

“Hoy asumo esta responsabilidad llamando a la más amplia unidad y convoco a las personas que decían que no soy santo de su devoción para pensar en el Perú, que no pensemos en los sueldos, no pensemos en otra cosa, pensemos en los peruanos”, agregó.

