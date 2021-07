JNE entregó credenciales a Pedro Castillo y Dina Boluarte. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, volvió a defender la legalidad y transparencia del proceso electoral, tanto en la primera como en la segunda vuelta, pese a los cuestionamientos y denuncias por un supuesto fraude de parte de simpatizantes de Fuerza Popular y de la candidata Keiko Fujimori.

"Lamentablemente se ha instalado en un sector de la ciudadanía el discurso del miedo y el del fraude que se difundió coordinada y eficazmente, y con ello se ha dañado la institucionalidad del país. La institucionalidad incide en la democracia y la hace más sólida, y ello permite enfrentar más eficazmente cualquier totalitarismo", indicó.

"Hemos resistido y respondido de la mejor y única forma con que podemos: con nuestro trabajo. Este proceso electoral, que debió ser una vivencia democrática, con debate de ideas de interés nacional, se convirtió en distintos momentos en un devenir de discursos dirigidos a instalar el mensaje del miedo y del fraude", agregó.

Durante la entrega de credenciales a Pedro Castillo y Dina Boluarte, el presidente del JNE señaló que "volver frágil a nuestras instituciones hace vulnerable la gobernabilidad y, con ello, hace frágil la paz social". En su discurso, el magistrado hizo un llamado a "cerrar las grietas que se ha abierto" en los últimos meses en el marco de la segunda vuelta electoral.

"Así se votó en todo el Perú y en la ONPE y el JNE hemos respetado las reglas institucionales y legales atinentes y honrado el principio de igualdad. Llegar a este instante final a significado transitar, como es de público conocimiento, un recorrido complejo, que no ha estado exento a dificultades que la comunidad nacional e internacional han apreciado", señaló.

Francisco Sagasti defendió a las instituciones electorales

En esa misma línea, el presidente Francisco Sagasti consideró días atrás que los ataques a las instituciones del Estado, como al Jurado Nacional de Elecciones o a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el proceso electoral no lograron deteriorarlas.



"Han tratado y no creo que lo han logrado (...) Cualquier observador independiente, cualquier persona que no este en su burbuja de creer lo que quiere creer y no lo que las evidencian muestran, eso un problema de ellos, pero de ahí a decir que hay un deterioro de las instituciones hay un salto muy largo".



Francisco Sagasti arremetió contra las personas que atacan a las instituciones por intolerantes, violentos y no respetar la voluntad del pueblo. Además, dijo no temer a los insultos y amenazas de muerte contra su persona.

"Las instituciones quedan muy bien, están como estaban, los que quedan mal son aquellos que las atacan, aquellos que son intolerantes, aquellos que son violentos, aquellos que no saben respetar la voluntad del pueblo y aquellos que no saben tolerar opiniones o puntos de vistas ajenos, esos son los que están deteriorados, no las instituciones", dijo.

