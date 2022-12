Pedro Castillo reitera al Congreso que acredite la "documentación faltante" que sustenta la moción de vacancia presidencial

Pedro Castillo criticó que el 90% de los pruebas anexadas de la moción "se basan en notas periodísticas" de los medios "a través de una conocida red social". | Fuente: Presidencia Peru | Fotógrafo: Luis Iparraguirre

El presidente Pedro Castillo vuelve a solicitar al titular del Congreso, José Williams Zapata, los medios de prueba que sustentan la moción de vacancia presidencial en su contra por su presunta incapacidad moral.

En un oficio remitido, al cual tuvo acceso RPP, el mandatario le pide se dé estricto cumplimiento al artículo 89-A del reglamento de Congreso, ya que la Moción de Orden del Día 4904 no solo debe precisar los fundamentos de hecho y derecho, sino que esta debe contener "los documentos que lo acrediten o, en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren".



"Esta existencia tiene como finalidad que el presidente de la República pueda desarrollar sus descargos de manera adecuada frente a las imputaciones contenidas en la moción de vacancia, lo cual en el caso concreto no se me ha permitido. En la anterior comunicación, le detallamos que la Moción de Orden del Día 4904, engtre sus fundamentos de hecho y derecho, hacía referencia a varios documentos que no habían sido acompañados como anexos", señala el jefe del Estado.



Pedro Castillo remarca que "tal omisión" en la elaboración de la moción de vacancia implica que aquellos medios de prueba no puedan ser evaluados al momento de desarrollar su defensa ante el pleno del Congreso, situación que, apunta, le dejaría en estado de indefensión al no poder contradecir el contenio de diversos documentos.

El mandatario junto a su abogado solicitan al Congreso que adjunte en los anexos documentos probatorios en la moción | Fuente: RPP Noticias

Bajo esa postura, argumentó que, pese a que el procedimiento de vacancia es de naturaleza política, "no se puede inobservar el principio de carga de la prueba ni recortar" su derecho a la defensa "al colocarlo en estado de indefensión" en ese procedimiento parlamentario.

En ese contexto, demandó que el Congreso acredite lo que consideran documentación faltante "que se menciona entre los fundamentos de hecho y derecho de la moción de vacancia y que acreditaría la presunta incapacidad moral permanente, máxime cuando el 90 % de las pruebas inexadas en la moción de vacancia son impresiones de notas periodísticas alojadas en los portales web de la prensa y comunicados difundidos a través de una conocida red social".

El mandatario sostiene que se le está recortando el derecho a la defensa al no presentar lo que considera documentos faltantes. Critica que la mayoría de sustento en la moción sea información de la prensa. | Fuente: RPP Noticias

Como se recuerda, el presidente del Congreso, José Williams devolvió —por segunda vez— la documentación de la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral contra el presidente Pedro Castillo, quien había devuelto la orden del día por considerarla "incompleta" ante la falta de 14 documentos dentro los folios.

En esa línea, Williams sostuvo que dicha devolución del mandatario y su abogado defensor "no se encuentra prevista en la Constitución Política ni el Reglamento del Congreso".

Días después, el presidente Pedro Castillo refirió que dicha moción de vacancia "es parte del juego político" y que espera que "un sector político" entienda que el suyo es un "gobierno puesto por la mayoría".

"Es parte del juego político. Yo creo que un sector de la clase política, estoy seguro, ya va a entender que ha habido un gobierno puesto por la mayoría y hay que defender (…) la voluntad popular, ya que (...) hay temas urgentes como las grandes desigualdades que tiene el país", señaló a la prensa.