Pedro Castillo sobre grupos de oposición: “Las minorías deben someterse a las mayorías”

El presidente de la República, Pedro Castillo, brindó unas breves palabras este viernes tras entregar más de 3 500 títulos de propiedad a ciudadanos del distrito de Puente Piedra. Ahí, mencionó las críticas por parte de la oposición en torno a su mandato.

“Las minorías deben someterse a las mayorías y no daremos tregua a un pequeño grupo que no concibe que un hombre del ande urbano tenga el derecho como cualquier otra persona de asumir un mandato constitucional. No daremos marcha atrás”, expresó.

“Aunque le salgan ronchas a la corrupción y aunque le salgan ronchas al poder de facto de este país, voy a seguir luchando para no solo darle títulos de propiedad, aunque le cueste a este Gobierno sacrificio. Voy a seguir recorriendo el país para darle agua potable”, sostuvo.

Asimismo, se refirió en torno a las críticas que han tenido algunos ministros tras recomponer el nuevo gabinete ministerial como la cartera de Salud, Trabajo y Energía y Minas. Sobre ello, dijo las elecciones que ha realizado son porque los funcionarios deben de trabajar.

“Funcionario que esté tuiteando, que se vaya a su casa, porque ha sido designado para trabajar por el país y por este pueblo”, sostuvo.

Conflicto militar

El mandatario además anunció en este discurso que, junto con el Ministerio de Defensa, se pondrán a disposición aviones y traer a los compatriotas que están en Ucrania y no tienen cómo salir del país tras el ataque militar de Rusia iniciado este último jueves.

“A través del Ministerio de Defensa, se dispongan algunos aviones para rescatar a nuestros hermanos y puedan venir al Perú”, anunció.





