Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. | Fuente: RPP

El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, cuestionó que representantes políticos de la izquierda no condenen las denuncias contra el presidente Pedro Castillo.

"En el Perú, hemos estado acostumbrados a que la izquierda condene solo las dictaduras de la derecha. Ahora lo que debemos preguntar es si la izquierda solo condena la corrupción de la derecha, porque hasta ahora da la impresión con su conducta que, según los integrantes del Gabinete y los que apoyan desde el Parlamento al Gobierno, la corrupción cuando es de izquierda hay que pasarla por agua tibia, de otra manera no nos explicamos, estos silencios de por ejemplo de la señora (Verónika) Mendoza o de Pedro Francke", dijo.

"Han estado soportando políticamente a este Gobierno. Algunos han salido muy tímidamente, (como) la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez", añadió Cateriano en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, criticó que no se pida investigar a fondo las graves acusaciones contra el jefe de Estado, Pedro Castillo.

"Se está tratando de vender la idea de que estamos ante un hecho aislado, no comprobado, de que un audio no es una prueba, de que hay que hacer verificaciones. La verdad es que no estamos ante un hecho aislado", apuntó.

Cateriano recordó también que se conoció que el entorno más cercano al presidente de Pedro Castillo ha estado en actividades ilícitas cuando la Fiscalía encontró 20 mil dólares en la oficina de Pacheco, quien luego se fugó.