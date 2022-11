El exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, señaló que el actual titular de la misma cartera, Kurt Burneo, necesita del respaldo del Gabinete para una acción proactiva de dicho sector, aunque refirió que el ministerio ha mantenido cierta autoridad en el gobierno.

"Yo creo que el MEF ha mantenido cierto poder. [A Kurt Burneo] le han dado autonomía para hacer, a mí también, pero falta el respaldo de las altas autoridades porque yo veo a Kurt Burneo solo. Pocas veces se le ve con el respaldo del premier [Aníbal Torres], del presidente de la República [Pedro Castillo]", declaró Francke en Todo se Sabe.

En esa línea, ejemplificó la aplicación de la reforma tributaria en el país vecino de Colombia, gobernado por Gustavo Petro. "Él mismo [Petro] ha estado negociando en el Congreso directamente viendo los temas y sacando la reforma tributaria en Colombia. De la mano de su ministro de Economía de primera", agregó.

"No basta que el ministro de Economía tenga cierta autonomía y cierta capacidad. En este año y medio el gobierno ha permitido que la economía...no estará excelente, pero no esta mal. Pero si pensamos una acción proactiva, el ministro necesita un respaldo mayor", comentó Francke sobre la situación de Burneo como titular del MEF.

Además, señaló que otra causa es la confrontación política actual entre el Ejecutivo y Legislativo en relación a lo dicho por el ministro de Economía —proyectos de ley de reactivación económica que no han sido debatidos en el Congreso—.

Sobre la CADE

Francke sostuvo también que en el evento de la CADE que se realiza en Paracas se debe haber tratado resolver los conflictos alrededor de la minería, en relación a la situación de la minera Las Bambas.

"Esta claro que se debe hacer un proyecto integral para el corredor minero, toda esta idea para los cambios de las reglas de la minería mucho más inversión en las comunidades alrededor de la minería", declaró en RPP TV.

En ese marco, aseguró que se necesita inversión pública en salud y educación frente a una coyuntura que no considera favorable. "Siempre que hay cambios de autoridades, la inversión pública y regional se va para abajo por cambios que hacel a autoridad".

"El Perú sigue con crecimiento por encima del promedio latinoamericano (...) Tenemos recursos como país, pero si vemos cuanto gastamos en salud, o educación, es debajo del promedio latinoamericano debajo de los demás países con mayores ingresos tributarios", señaló Francke.

Petroperú

Pedro Francke recordó que la designación de Hugo Chávez como presidente de Petroperú fue a pedido del presidente Pedro Castillo. "La propuesta fue del presidente [Pedro Castillo] Ivan Merino lo ha declarado, él dijo 'este es mi hombre'", aseguró en RPP TV.

Sin embargo, sostuvo que Petroperú depende del sector del Ministerio de Energía y Minas (Minem) "y el responsable de las decisiones políticas" es el Minem.

"Si yo hubiera sabido de las irregularidades de Hugo Chávez, no hubiera aceptado. Cuando recién se supo durante su gestión, yo he mandado dos cartas al ministro de Minas para reunirnos y resolver con el presidente", agregó en Todo se Sabe.