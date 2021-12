José Luna Gálvez | Fuente: Congreso

El líder del partido Podemos Perú, el congresista José Luna Gálvez, lamentó las declaraciones de su "amigo" y también líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

"Sus expresiones carecen de fundamento y solo acrecientan la crisis política y la inestabilidad en el país", apuntó.

Asimismo, aclaró que la bancada de Podemos Perú votó en abstención al pedido de admisión a debate de la moción de vacancia.

PALABRAS DE ACUÑA

El excandidato presidencial César Acuña aseguró esta mañana que Somos Perú, Podemos Perú, Juntos por el Perú y el Partido Morado son “socios” de Perú Libre, hecho que se ha evidenciado -sostuvo- en la reciente votación de la admisión a debate de la vacancia a Pedro Castillo, que fue rechazada.

“Se ha transparentado quiénes son los socios de Perú Libre. Los socios de Perú Libre son Somos Perú, ya no lo puede negar; Podemos, que ya no lo puede negar; Juntos por el Perú, que no lo puede negar; y el Partido Morado”, señaló.

“Solamente quiero rogar a Dios que no vayan a levantar al país, que no sean los grandes socios de levantar al país”, manifestó el líder político.

