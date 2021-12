Pleno del Congreso | Fuente: Andina

El Congreso de la República rechazó este martes admitir a debate la moción de vacancia planteada contra el presidente Pedro Castillo.

La propuesta -impulsada por las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País- no alcanzó los votos necesarios para que su contenido se ponga a discusión en el pleno del Parlamento.

De los 128 legisladores que marcaron su asistencia, 46 votaron a favor, 76 en contra y 4 se abstuvieron. Se necesitaban 52 votos para la admisión de la moción.



El debate

La primera bancada en plantear su postura fue Perú Libre, que luego de la reunión realizada en vísperas con el jefe de Estado anunció que votaría de forma unánime contra la moción.



A su turno, el vocero de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, anunció que su bancada "votará en contra de la admisión de la moción de la vacancia presidencial".

Por su parte, el congresista de Somos Perú, José Jerí Oré, señaló que para su agrupación "no existen elementos que justifiquen una vacancia".

"Las entidades correspondientes deben hacer su trabajo, investigar y esclarecer los hechos, no para proteger al presidente, por el bien del país, de aquellos ciudadanos que han votado por una opción de gobierno", apuntó.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, defendió la moción de vacancia y consideró que el presidente "tiene poca capacidad moral para conducir por las vías institucionales a las Fuerzas Armadas", en relación a las denuncias de presuntas irregularidades en los ascensos de esa institución.



La legisladora Ruth Luque, vocera de Juntos Por el Perú, lamentó que la vacancia esté "enfocada en desconocer los resultados electorales". Esta agrupación ya había anunciado su intención de votar de manera unánime en contra de la moción.

Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, señaló que "no estamos diciendo que el presidente es un inmoral, sino que no tiene capacidad moral". Dijo que "si esta votación no pasa, estaremos mirando permanentemente esa incapacidad moral que usted no es capaz de demostrar hasta ahora".

Por su parte, Edwin Martínez (Acción Popular) dijo creer que "esta va a ser la última oportunidad que se le va a dar" al presidente Pedro Castillo "si no enmienda sus errores".

Avanza País reafirmó que votarían a favor de la admisión a debate de la moción. El vocero, José Williams Zapata, recalcó que "en notorias oportunidades el presidente no ha tomado las decisiones más adecuadas".

La congresista Flor Pablo (Partido Morado) manifestó que "tenemos que reconocer que hay cosas que deben cambiar, pero consideramos que la vacancia no es el mecanismo, estamos en contra de la admisión a debate de la moción de vacancia".