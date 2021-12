César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso. | Fuente: Andina

El partido político Somos Perú rechazó, mediante un comunicado, las declaraciones del líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, respecto a una supuesta alianza con el partido de Gobierno.

"Rechazamos las versiones brindadas hoy por el presidente de Alianza Para el Progreso, César Acuña, donde insinúa de manera mal intencionada una posible alianza entre Somos Perú y el Gobierno", anota.

Asimismo, recalca que la presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo, se reunió con el Ejecutivo, así como lo hizo el mismo César Acuña.

En esa línea, la agrupación política sostiene que el voto en bloque "responde a la necesidad de dar tranquilidad al país por el continuo ruido político que se vive".

"No es una alianza ni un cheque en blanco para el Ejecutivo", apunta Somos Perú.

PALABRAS DE ACUÑA

El excandidato presidencial César Acuña aseguró esta mañana que Somos Perú, Podemos Perú, Juntos por el Perú y el Partido Morado son “socios” de Perú Libre, hecho que se ha evidenciado -sostuvo- en la reciente votación de la admisión a debate de la vacancia a Pedro Castillo, que fue rechazada.

“Se ha transparentado quiénes son los socios de Perú Libre. Los socios de Perú Libre son Somos Perú, ya no lo puede negar; Podemos, que ya no lo puede negar; Juntos por el Perú, que no lo puede negar; y el Partido Morado”, señaló.

“Solamente quiero rogar a Dios que no vayan a levantar al país, que no sean los grandes socios de levantar al país”, manifestó el líder político.

