Presidente del PJ pide protección al Poder Ejecutivo por quema de sedes: "Es hora de que tomen medidas"

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, cuestionó esta noche la estrategia del Poder Ejecutivo respecto de las protestas que se registran en diversas regiones del país y que han tenido como objetivo diversas sedes judiciales, la última de ellas ubicada en la ciudad de Macusani, región Puno, que fue quemada por los manifestantes.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche de RPP Noticias, el juez supremo indicó que la Policía Nacional les informó que no se dieron abasto para poder proteger la sede judicial de Macusani. Ante esta situación, exigió al Ejecutivo que les brinde la protección del caso ante las protestas e indicó que quizás se debía variar la estrategia para contenerlas.

“El orden interno del país es responsabilidad del Poder Ejecutivo, no puede ser que todos los días se quemen los juzgados y la administración de justicia esté siendo atacada. Exigimos que se nos dé protección y esa protección solo nos la puede dar el Ejecutivo”, señaló.

“Estoy diciendo que es hora de que tomen medidas, de repente la estrategia no es la mejor. No es la mejor, porque si no, no estaría sucediendo lo que está sucediendo ¿Qué quieren que quemen el Palacio de Justicia o que haya cosas peores?”, añadió.

Posibles motivos tras ataques

Ante esta situación, el titular del Poder Judicial señaló que es posible que detrás de la quema de las sedes judiciales estén involucrados personajes vinculados al crimen organizado, la minería ilegal, entre otros. Según explicó, no cree que los manifestantes tengan como objetivo atacar a las sedes del sistema de justicia, sino que eso es obra de infiltrados.

“Tengo una teoría, pienso que detrás de todo esto está el crimen organizado, la minería ilegal, el tráfico de drogas, el terrorismo, porque cualquier persona que quisiera un derecho, por decirle que le pongan agua o le pongan una posta médica, no tendría por qué prenderle fuego al local del poder judicial y curiosamente también atacan a la Policía y a la Fiscalía, como quien dice para que no quede huella”, sostuvo.

El magistrado precisó que en el incendio de la sede judicial de Macusani se perdieron expedientes de casos penales, pues en dicha sede funciona, además de un juzgado penal un juzgado de investigación preparatoria. Al respecto, expresó su preocupación y señaló que existe un patrón en los ataques, pues hasta el momento se han quemado sedes en al menos cuatro regiones.

“Es preocupante por qué estos ataques a los locales judiciales, a los locales de la Fiscalía, a los locales de la Policía, parece que se siguiera un patrón de que hay que desaparecer ciertas cosas, bueno también han atacado a la SUNAT, como quien dice para no pagar impuestos, entonces qué está pasando”, sostuvo.