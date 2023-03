Prisión preventiva contra Pedro Castillo es "por un tema político y no jurídico", afirma su abogado

"Nunca hubo delito de rebelión, ni abuso de autoridad", sostuvo Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, luego de que se dictara 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente y cuestionó que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, haya ejercido presión política contra su patrocinado.

Eduardo Pachas hace referencia a la vez que Alberto Otárola habló en RPP Noticias, el pasado 17 de febrero en donde "ordena públicamente y a nivel nacional, que el Congreso y la Fiscalía y el Poder Judicial, aceleren los casos de corrupción y que le metan preso al presidente Castillo".

"El señor Otárola públicamente dijo, 'como este señor se está yendo a la corte internacional es probable que le den la libertad, tenemos que acelerar los casos de corrupción porque no puede defenderse'. Es un mandato público de un funcionario político y meten preso al señor Pedro Castillo por un tema político y no jurídico. Entonces que quede claro que el señor Castillo es un preso político y no es un delincuente", declaró Pachas en Sin Vueltas de RPP Noticias.

"El juez Checkley le ha puesto 36 meses con el siguiente fundamento que vino del Congreso, lo repitió la fiscal y ahora el juez ha dado 36 meses por autor que el señor Castillo Terrones es cómplice de un autor del delito de colusión. ¿Quién es el autor? No se sabe. En la legislación peruana si no sabes quién es el autor, no puedes ser cómplice de nada", declaró en Sin Vueltas de RPP Noticias.

Por su parte, Eduardo Pachas cuestionó que el juez Checkley mencionara sobre la captura de 'El Español' ya que "todavía no aparecen" los presuntos aparatos de chuponeo que utilizaron, según la Fiscalía, para coordinar y organizar directamente con Pedro Castillo sus reuniones clandestinas para la designación de los directores de Inteligencia Nacional de la DINI y de la DIGIMIN e integrarlos convenientemente a la organización criminal que presuntamente lideraría el exmandatario.

El abogado reveló que la razón de la prisión preventiva es porque se había pedido 500 millones al Congreso a través de la comisión del presupuesto. "Hay una comisión de presupuesto que quería 500 millones y se le dio 500 millones para que le dieran a todos los partidos políticos en obras y ellos se repartieron la obra. Ahí está la prueba, por eso no lo dejan hablar", reveló en RPP TV.

¿Qué ocurrió el 7 de diciembre de 2022?

Sobre lo sucedido en el fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022, Eduardo Pachas dijo "que nunca hubo un delito de conspiración, de rebelión, ni de abuso de autoridad y que el exmandatario no iba a fugarse a México".

"El presidente Castillo no se iba a fugar a México y nunca fue su intención. Si revisas su equipaje, no está su ropa, no se iba a asilar. Esa fue una versión de la Fiscalía", declaró en Sin Vueltas de RPP.

"El medio idóneo para realizar el delito de conspiración, rebelión, o abuso de autoridad no existe porque nunca hubo autorización, nunca hubo un decreto que se firmara; luego nunca hubo ningún policía o soldado, nadie fue detenido, ni un balazo. Y el presidente lo sabía (...) [¿Por qué lo hizo?] Porque tenía que hacerle el pare a este Congreso que ya lo estaba hostilizando", añadió Eduardo Pachas.

Asimismo, sostuvo que el discurso del 7 de diciembre es una historia a medias y que el Congreso ya había comenzado desde las mociones de vacancia contra Pedro Castillo.

"Quien dio el golpe no fue Pedro Castillo, fue el Congreso. Antes de 7 de diciembre, ya lo había golpeado. Él sabía que no tenía el apoyo de las fuerzas policiales ni del ejército", agregó.